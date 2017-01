Acuzaţii grave aduse de părinţi medicilor din Medgidia care le-au tratat copilul

Părinţii unui băieţel de opt luni, din Ivrinezu Mare şi-au condus, ieri, copilul pe ultimul drum. Copleşiţi de durere, Ion Bălănică şi soţia lui, însoţiţi de prieteni, rude şi localnici şi-au luat adio de la micuţul care a murit, marţi, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în urma unei infecţii generalizate. Amărăciunea familiei Bălănică este cu atît mai mare cu cît părinţii năpăstuiţi sînt convinşi că vinovaţi pentru tragedia pe care o trăiesc sînt unii dintre medicii Spitalului Municipal Medgidia, care, în opinia lor, nu l-au tratat aşa cum ar fi trebuit pe fiul lor, internat în unitatea sanitară pe data de 7 mai. „Copilul s-a simţit foarte rău în dimineaţa zilei de 7 mai. Era o zi de duminică. Pînă atunci mai scîncise din cînd în cînd, dar în acea zi i s-a făcut rău cu adevărat. Duminică noaptea, am chemat ambulanţa şi fiul meu a fost transportat şi internat la Spitalul Medgidia. Îi acuz pe medicii de acolo că l-au tratat chiar dacă nu îi dăduseră încă un diagnostic. El făcuse vaccinul la vîrstă de şase luni şi nu trebuia să i se dea medicamente fără să a se stabili ce este în neregulă cu el. Prima dată, un anume dr. Iorgovan, mi-a spus că presupune că are dizenterie. Presupune... Am aflat de la nişte cunoscuţi că doctorul acesta pune de fiecare dată acest diagnostic. Fiindcă am văzut că medicii de acolo (n.r. Spitalul Medgidia) nu au competenţa necesară pentru a-l trata pe copil, le-am cerut să îl trimită la spitalul din Constanţa. M-am rugat de ei luni toată ziua, dar abia marţi, pe la orele 10.00, au fost de acord să facă acest lucru. Pînă atunci, fiul meu făcuse paralizie intestinală. La Constanţa a fost adus în stare critică. Medicii din Spitalul Judeţean au făcut tot posibilul pentru a-i salva viaţa, dar a fost în zadar”, a declarat Ion Bălănică. Dr. Stere Buşu, managerul Spitalului Municipal Medgidia îl contrazice, însă, pe bărbat: „Copilul a fost adus aici pe data de 7 mai, la orele 2.55. A doua zi, la orele 10.30 el a fost trimis la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, întrucît complexitatea cazului necesita luarea acestei măsuri. Există documente care atestă acest fapt. Eu consider că această decizie s-a luat foarte rapid. Cînd a fost adus la Spitalul Medgidia, pacientul a fost diagnosticat cu anemie secundară, enterocolită acută şi distrofie gradul I. Nu este atît de uşor pecum se crede să stabileşti diagnosticul unui copil de opt luni pentru că el nu poate vorbi ca să îţi spună ce îl doare. Medicii noştri i-au administrat antibiotice şi ampicilină, iar a doua zi a fost transferat la Constanţa, unde a fost diagnosticat cu invaginaţie intestinală, care este extrem de periculoasă pentru un copil de această vîrstă”. Managerul Spitalului Medgidia a adăugat: “Părinţii l-au ţinut prea mult acasă pe acest copil pînă să-l aducă la spital. Dacă ar fi venit cu el mai din timp, băiatul ar fi avut şanse mult mai mari de a fi salvat”. Ion Bălănică spune că este hotărît să depună la Colegiul Medicilor o plîngere împotriva cadrelor medicale pe care le consideră vinovate de moartea fiului său.