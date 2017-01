Acuzaţii grave la adresa Comisiei Regionale de Examinare Constanţa la concursul de manageri de spitale

Dacă unii dintre candidaţii la postul de manager au putut răsufla uşuraţi deoarece examenul a ajuns la final, alţii nu pot face la fel, deoarece ultima zi a concursului de manager le-a adus o serie de surprize neplăcute. Un candidat la postul de manager din judeţul Vrancea, care a susţinut examenul la Constanţa, susţine că membrii comisiei de examinare l-au nedreptăţit. “După ce am susţinut interviul final, am obţinut nota 9.80. Fericit, mi-am sunat soţia, după care, în timp ce mă îndreptam spre ieşirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, unde s-a ţinut concursul, am fost strigat de unul dintre paznici, care mi-a comunicat că mă cheamă şeful Comisiei Regionale de Examinare Constanţa. Am intrat în sală şi am văzut-o pe Cristina Bărbuţă, preşedintele comisiei, alături de alte doamne, din comisie, al căror nume nu îl cunosc, dar le pot recunoaşte, care mi-au propus un tîrg. Mi s-a spus că am luat o notă mare, dar că îmi propun să fie numit manager, cîteva zile, contracandidatul meu, pînă îi este găsit un alt post, după care ar urma să mă întorc pe post. Am întrebat dacă ministrul Sănătăţii va emite ordinul de numire pe numele contracandidatului meu, Sandu Crintea, şi mi s-a răspuns că această problemă va fi rezolvată. Am refuzat şi am plecat”, a declarat directorul Spitalului de Psihiatrie din Dumbrăveni - Vrancea, dr. Costel Negoescu. Mai mult decît atît, supărat, directorul a plecat spre un centru foto, pentru a face o poză listei cu rezultatele la interviul final. A făcut acest lucru, după care a a mers să developeze pozele, însă la întoarcerea la Spitalul Clinic Judeţean a remarcat că toate listele cu note fuseseră schimbate, iar pe noile foi figura cu nota 9,08. “Acest fapt a lăsat loc anumitor interpretări, deoarece este foarte uşor să pretinzi că nota a fost tipărită greşit. Cînd am întrebat comisia ce s-a întîmplat cu nota mea, mi s-a spus că a fost o eroare de tipar. Mai mult decît atît, s-a afişat şi o listă în care se specifica faptul că, în cazul meu, nota a fost trecută greşit”, a continuat dr. Costel Negoescu. Candidatul susţine că diferenţa dintre el şi contracandidatul său a fost, la testul grilă, de 40 de sutimi, dar că handicapul a fost recuperat la interviul final, unde l-a depăşit pe cel care concura pentru acelaşi post ca şi el, însă odată cu schimbarea notei, celălalt s-a situat înaintea lui. Membrii Comisiei Regionale susţin că după ce a aflat că rezultatul a fost greşit iniţial, dr. Negoescu a avut o ieşire nervoasă şi i-a ameninţat. Conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa, organizatoarea concursului, susţine că ceea ce afirmă dr. Negoescu nu este decît o urmare a stresului şi că nu se bazează pe niciun temei. Pe lista nemulţumiţilor în privinţa desfăşurării concursului se află şi doctorul Vasile Niculae, care candida pentru funcţia de manager al Spitalului Hîrşova, care nu a mai fost primit în sală, deşi ajunsese cu jumătate de oră înaine de încheierea oficială a concursului.