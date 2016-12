Acuzaţii grave la adresa comisiilor de evaluare de la Titularizare!

Niciun concurs naţional destinat profesorilor fără note de 1 şi 2! Aşa cum s-a întâmplat şi la Definitivat, din nou, unele cadre didactice constănţene s-au prezentat la concurs fără să pună mâna pe carte. Dar sunt şi profesori care au studiat intens. Şase candidaţi au obţinut note maxime: au fost doi de 10 la limba franceză şi câte unul la limba română, educaţie plastică, protecţia mediului şi educaţie primară. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, 437 de candidaţi au obţinut note între 7 şi 10, 304 candidaţi au obţinut note între 5 şi 6,99, iar 180 de candidaţi au obţinut note mai mici de 5. Cu alte cuvinte, 47% dintre candidaţi au obţinut notele necesare pentru a se putea titulariza, iar peste 80% au promovat, având peste 5, însă, dintre aceştia, cei cu note sub 7 nu au drept de a fi titulari, ci doar suplinitori.

TREI LUCRĂRI ANULATE În urma evaluării, trei lucrări au fost anulate pentru că erau înscrise cu numele candidaţilor. Cel mai probabil, ei şi-au completat numele la finalul unui plan de lecţie, aceasta fiind una dintre cerinţele lucrărilor, deşi fuseseră instruiţi să nu-şi treacă numele, fiind vorba doar despre un formular tipizat. Inspectorul şcolar de specialitate pentru managementul resurselor umane din cadrul ISJ, prof. Lucian Faliboga, a declarat că, potrivit deciziei Ministerului Educaţiei Naţionale, profesorii au pierdut examenul.

ACUZE GRAVE Unii profesori candidaţi au lansat acuze grave la adresa colegilor de la centrele de evaluare din ţară care au corectat tezele. Pare incredibil, dar sunt cadre didactice care au avut curajul să susţină că, de fapt, lucrările lor nici măcar nu au fost corectate. Cu alte cuvinte, notele ar fi fost puse din „burtă” sau după o evaluare superficială. „Comisia care a corectat lucrările nu şi-a făcut treaba. Cred că nici nu s-au corectat lucrările. Eu sunt învăţătoare şi am obţinut nota 5,25. În mod clar pot spune că nu aveam o lucrare de 10, dar cel puţin de nota 7 era. Voi depune contestaţie şi sper să fie numită o comisie care să aprecieze corect munca mea”, a declarat Liliana Vlase, care speră să obţină o catedră în oraş. Acuzele dascălului sunt contrazise de profesorii care au mai participat la evaluări la concursuri naţionale. Inspectorul şcolar prof. Lucian Faliboga explică faptul că o lucrare este evaluată de doi corectori, în baza baremului. Fiecare întocmeşte câte un borderou, pune câte o notă, prezintă evaluările în faţa unui membru al comisiei şi împreună pun nota finală pe lucrare. „Dacă notele diferă cu câteva sutimi, se face o medie, iar dacă este o diferenţă mai mare de 50 de sutimi, se reanalizează lucrarea”, a explicat prof. Faliboga. Pe de altă parte, printre puţinii care au obţinut note maxime se numără şi profesorul de limba franceză Mădălin Roşioru. „O să am prioritate la repartizare pentru că am obţinut notă mare. Eu sper să obţin un post în oraş, pentru a fi aproape de casă. Ştiu că este unul liber la Liceul Teoretic „George Călinescu” şi sper să fiu repartizat acolo”, a declarat dascălul.