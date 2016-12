Acuzații grave! Numiri ale directorilor de școli pe bază de relații?

11:21:14 / 14 Septembrie 2016

tornada prostiei

Cele doua vipere odioase din ISJ incurajeaza prostia si incompetenta. Teroarea din sistem produsa de prostia profesoarelor inspectoare devine insuportabila. Sunt parinte si cadru didactic si nu am vazut atat prostie si incompetenta niciodata. BUCOVALELE SUNT MAI PROASTE DECAT SARBU SAU ALICE! Degeaba recitati prin cancelarie sau fumoar nesfarsite discursuri explozive producatoare de agalatie contagioasa cu scopul de a orandui intelept si trainic educatia. In fata CP si a ziarelor care tac ca un cacat in iarba sa va auzim, desteptelor. Suntem jalnici dragi colegi daca o proasta agramata este sefa noastra. Elegiac, tanguitor si melancolic trai de dascal. „Ura acuză fără să ştie. Ura judecă fără să audă. Ura condamnă după bunul ei plac. Ea nu respectă nimic, crede că înfruntă un complot universal. La capătul puterilor, cuirasată în platoşa resentimentului ei, tranşează totul printr-o samavolnică şi suverană ticăloşie. Urăsc, deci exist.” (André Glucksmann, Discursul urii).- acest text expune limbut si convigator caracterul ticalos, saracacios si urat. Asa se petrec zilele in fortareata groazei din care toti se grabesc sa goneasca spre normalitate.