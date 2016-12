Acuzaţii grave privind diplome false

Conducerea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti neagă existenţa unei legături între diplomele false şi instituţia de învăţămînt superior şi susţine că nu are cunoştinţă despre vreo percheziţie la universitate pentru descoperirea unor posibile acte false de studiu. “Nu am fost informat despre nicio percheziţie la universitate. Am fost îndrituit să declar că nu există nicio legătură între diplomele false şi Academia de Poliţie. Adică niciun student de la universităţile neacreditate, care au intrat în lichidare, nu a susţinut licenţa la Academia de Poliţie”, a declarat ieri Ştefan Mitroi, directorul de relaţii publice din cadrul instituţiei. Potrivit procurorilor, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Fraudelor au ridicat mai multe dosare de licenţă de la Universitatea “Hyperion” din Bucureşti, Universitatea “Petrol şi Gaze” din Ploieşti, Facultatea Ecologică din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, Universitatea “Valahia” din Tîrgovişte, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Acţiunea oamenilor legii a avut ca scop ridicarea dosarelor depuse pentru susţinerea examenului de licenţă de către prezumtivii absolvenţi ai Universităţilor “Europa Ecor” şi “Alexandru Ghica”, din Alexandria. Documentaţia ridicată urmează să fie supusă expertizei judiciare, pentru stabilirea autenticităţii. Reamintim că mai mulţi profesori de la Universităţile “Alexandru Ghica” şi “Europa Ecor” sînt cercetaţi de oamenii legii pentru eliberarea a 15.000 de diplome şi foi matricole false. Potrivit poliţiştilor, dosarele de absolvire erau întocmite în numai cîteva săptămîni, în domeniul economic, petrol şi gaze. Universităţile se aflau în proces de lichidare din 2001.