Acuzaţii nefondate ale ANI, în cazul ministrului Nemirschi

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, cercetat de Parchetul instanţei supreme la cererea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), a demontat acuzaţiile care i s-au adus de către reprezentanţii Agenţiei. Noile lămuriri ale lui Nemirschi în legătură cu averea sa se regăsesc într-o declaraţie de avere rectificativă, depusă pe 13 iulie la Guvern şi publicată, ieri, pe site-ul Executivului. Potrivit noii declaraţii de avere a ministrului Mediului, casa de vacanţă de la Topalu nu era finalizată în momentul depunerii declaraţiei de avere pe 15 iunie. „Casa de vacanţă era în construcţie, aşa că nu avea număr cadastral, nu era înregistrată. Am decis s-o trec în declaraţia de avere pentru transparenţă, nimic mai mult“, declara, pe 16 iunie, Nemirschi. El a demonstrat cu documente că lucrările la locuinţa de vacanţă de la Topalu s-au finalizat pe 22 iunie, la o săptămînă după ce declarase că imobilul este în construcţie. Un alt aspect pentru care Agenţia Naţională de Integritate s-a autosesizat s-a referit la terenul agricol de 1.875 de hectare primit ca donaţie de către soţia sa, în aprilie 2009. Nemirschi a precizat că donatorul a fost chiar soacra sa, care, la rîndul ei, l-a primit moştenire de la o soră, după decesul acesteia. \"A fost o tranzacţie în familie\", a explicat ministrul Nemirschi. În 23 iunie, ANI anunţa, pe lîngă problema referitoare la casa de la Topalu, că ministrul mai are de lămurit şi o problemă legată de o maşină declarată dar care nu apare pe numele său la fisc, dar şi o diferenţă între sumele trecute ca fiind obţinute din firmele la care este acţionar şi datele de la fisc. Ministrul Mediului a precizat că autoturismul Jeep Cherokee, care, potrivit ANI, nu se regăseşte în evidenţele Direcţiei de Taxe şi Impozite a Municipiului Constanţa, a fost cumpărat de el în 2005 pentru fiul său, care era la acea dată în întreţinerea sa. În legătură cu diferenţele legate de sumele din dividende, ministrul a explicat că acestea provin din faptul că dividendele nu au fost ridicate din firme, deşi s-a plătit impozitul aferent acestora. Nemirschi a mai precizat, în noua declaraţie, că dividendele nete încasate în 2008 de el şi soţie de la SC Promedas Mamaia SRL au fost de cîte 37.567 lei, iar restul banilor pînă la valorile declarate anterior, de cîte 121.081 lei, precum şi dividendele anunţate că le-ar fi primit de la SC Allclass SRL, de 7.536 lei, reprezintă \"diferenţe de plată anterioare anului fiscal 2008, pentru care s-au plătit impozitele aferente, dar care nu s-au încasat\". Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, susţine că totul este mai degrabă o neînţelegere. „Atunci cînd pleci la război este bine să te înarmezi cu obuze, nu cu artificii chinezeşti. Nu am de gînd să demisionez pentru nişte acuzaţii care nu sînt reale şi veridice“, a concluzionat Nemirschi. Ministrul Mediului i-a acuzat pe reprezentanţii ANI pentru nerespectarea procedurilor. Inspectorii nu au respectat obligaţia minimă de a-i chema pe Nemirschi pentru lămuriri. Mai mult decît atît, reprezentanţii ANI, într-o singură zi, s-au autosesizat, au constatat la instituţiile financiare o serie de inadvertenţe şi au trimis dosarul la Parchet, fără a-I da posibilitatea ministrului Mediului să se apere. „Dacă ar fi depus un minim efort de verificare a bănuielilor lor, dosarul acesta nu ar mai fi existat“, a precizat Nemirschi.