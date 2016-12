Acuzaţii nefondate la adresa unor oameni ai legii

Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa a decis neînceperea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, purtare abuzivă, arestare nelegală şi cercetare abuzivă, tortură şi instigare la mărturie mincinoasă în cazul a doi poliţişti, un procuror şi un avocat reclamaţi de mama unui condamnat la ani grei de închisoare pentru viol şi lipsire de libertate. Potrivit rezoluţiei procurorului, „Dorina Argintaru şi Dumitru Argintaru, din comuna Ostrov, judeţul Constanţa, părinţii lui Constantin Alin Argintaru, au formulat mai multe plîngeri adresate la mai multe autorităţi, inclusiv la Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care au solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a celor care l-au cercetat pe fiul lor apreciind că aceste cercetări s-au făcut în mod abuziv, atît de către procuror, cît şi de către poliţişti”. Cauza a fost declinată procurorilor constănţeni pentru soluţionare.

Martori mincinoşi

Dorina Argintaru a cerut anchetarea şi condamnarea procurorului Teodor Niţă, din cadrul Parchetului Judecătoriei Medgidia, poliţiştilor de la Poliţia Ostrov, Cristian Topliceanu şi Ion Florea şi avocatului Cristian Ion. Printre acuzaţiile aduse se numără şi aceea că Teodor Niţă şi Cristian Ion le-ar fi cerut soţilor Argintaru o sumă de bani, în numele părţilor vătămate care l-au acuzat pe fiul lor de viol, pentru ca fetele să îşi retragă plîngerile. Audiată de procuror pe 27 aprilie 2009, Dorina Argintaru a precizat că cele spuse în memoriile adresate instituţiilor statului le-a aflat de la mai multe persoane şi de la fiul ei, „relatări pe baza cărora a tras concluzia că arestarea lui Constantin Alin Argintaru s-a făcut în mod abuziv şi că ceea ce îl incriminează a fost obţinut cu încălcarea dispoziţiilor legale de către procurorul Teodor Niţă, avocatul părţilor vătămate Cristian Ion şi de către cei doi poliţişti”, după cum se precizează în rezoluţie. Ca să arate că nu minte, Dorina Argintaru a propus audierea unor persoane care ştiu despre abuzurile comise împotriva fiului ei. Unii dintre martori au susţinut că anchetatorii au ţipat la ei şi i-au obligat să scrie lucruri nereale, în vreme ce alţii au spus că nimeni nu i-a forţat să declare altceva decît ceea ce ştiau despre activitatea lui Constantin Alin Argintaru. „Demersurile familiei Argintaru au fost încurajate şi de faptul că una din părţile vătămate, Iordănica Cîntăbine, a revenit asupra declaraţiei sale, arătînd că cele susţinute în reclamaţia iniţială şi în declaraţiile date în faţa instanţei au fost nereale şi că i-au fost sugerate de avocatul Ion Cristian, de frica căruia nu a spus adevărul”, a constat procurorul care a anchetat plîngerea soţilor Argintaru. Toate acuzaţiile părinţilor condamnatului s-au dovedit a fi nereale, iar acţiunile poliţiştilor, procurorului şi avocatului au fost justificate cu dovezi clare. În consecinţă s-a dispus neînceperea urmăririi penale a lui Teodor Niţă, Cristian Topliceanu, Ion Florea şi Cristian Ion, întrucît faptele reclamate nu există.

Condamnat la opt ani de detenţie

Reamintim că Alin Constantin Argintaru, în vîrstă de 25 ani, patronul unui internet-café din comuna constănţeană Ostrov, este acuzat că, în 2007, ar fi violat, sub ameninţarea armei, două adolescente din localitate, care l-au şi denunţat. În plîngerea formulată, cele două victime susţin că Alin Constantin Argintaru le-ar fi acostat în locuri publice şi, ulterior, le-ar fi forţat să întreţină cu el raporturi sexuale sub ameninţarea unui pistol cu aer comprimat. Iordănica Cîntăbine, de 16 ani, a declarat în faţa procurorilor că, în luna septembrie 2007, Argintaru ar fi acostat-o într-un bar din localitate, a obligat-o să urce în maşina lui, a dus-o într-o zonă pustie, unde i-a pus pistolul la tîmplă şi a forţat-o să întreţină cu el relaţii sexuale, chiar în autoturism. Iordănica Cîntăbine le-a mai spus oamenilor legii că, după ce ar fi batjocorit-o, Argintaru ar fi dus-o pînă acasă cu maşina şi ar fi lăsat-o în faţa porţii, ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. Povestea s-a repetat după două săptămîni, de această dată victima fiind Zînica Vasilescu, de 18 ani, elevă la liceul din Ostrov. Aceasta le-a spus anchetatorilor că Argintaru ar fi forţat-o să se urce în autoturismul lui şi ar fi condus-o la internet-café-ul pe care tînărul îl administrează, unde, sub ameninţarea unei arme, a violat-o. În timpul audierilor, atît la Parchet, cît şi la instanţă, Alin Constantin Argintaru a negat cu vehemenţă acuzaţiile care i se aduc. Tînărul a fost condamnat definitiv, de trei instanţe de judecată, la opt ani de închisoare pentru viol şi lipsire de libertate.