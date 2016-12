Acuzaţii retrase împotriva fiicei lui Jon Bon Jovi

Acuzaţia de posesie de droguri formulată împotriva fiicei de 19 ani a rockerului Jon Bon Jovi a fost retrasă. Stephanie Bongiovi a fost descoperită de medici, miercuri, în stare de inconştienţă, aparent în urma unei supradoze de heroină, într-o cameră din campusul Liceului Hamilton. Poliţia americană a pus-o iniţial sub acuzare pe Stephanie Bongiovi, ca şi pe un alt student, Ian Grant, pentru posesie de marijuana şi heroină. Însă, procurorul districtual Scott McNamara a declarat că a decis retragerea acuzaţiilor formulate împotriva ambilor studenţi. Potrivit unei legi din statul New York, o persoană care a suferit o supradoză sau care solicită ajutor medical după o supradoză nu poate fi pusă sub acuzare pentru posesie de heroină şi marijuana, dacă acele cantităţi de droguri descoperite asupra lor sunt mici. Legea în cauză, denumită ”Legea Bunului Samaritean 911”, semnată de guvernatorul Andrew Cuomo, în iulie 2011, a fost concepută pentru a reduce numărul deceselor provocate de supradozele de droguri, prin încurajarea oamenilor să telefoneze la numărul de urgenţe 911, fără teama că vor fi arestaţi pentru posesie de droguri. Legi similare au fost adoptate şi în alte câteva state americane.

Între timp, Jon Bon Jovi, în vârstă de 50 de ani, urmează să susţină cu trupa sa un concert de binefacere în Times Square, pe data 5 decembrie, în favoarea Liceului Hamilton, la care este elevă şi fiica sa. Suma obţinută va fi folosită pentru a finanţa bursele şi programele şcolare din domeniul artelor, dedicate copiilor care provin din familiile nevoiaşe. Un an de şcolarizare la Liceul Hamilton costă circa 55.000 de dolari.