Acuze de nepotism în repartizarea locuințelor ANL la Kogălniceanu

09:12:15 / 03 Martie 2015

dezgust

Rusine, d-le muresan, rusine pentru faptul ca de trei ani nu faci nimic constructiv, singurul scop al tau si al haitei pe care o pastoresti este s-o denigrezi pe Belu. Sa fii consilier in opozitie nu inseamna doar s-o foloseti " ba p-a ma-tii' doar ca sa demonstrezi ca primarita nu e-n stare de nimic.Nu faci altceva decat sa-ti descarci in capul Ancai Belu sacul cu mocirla in care te balacesti, cu toate frustrarile si neputinta de care dai dovada! Stii de ce ai pierdut alegerile d-le muresan? Din trufie! Te-ai crezut invincibil, ai crezut ca tot poprul te iubeste.Urat cum procedezi ,nu-ti mai umfla muschii doar ca sa-ti hranesti orgoliul exacerbat si ranit. Ar trebui, daca are importanta pentru tine, sa dai dovada de bun simt si sa demonstrezi, ca un ardelean, fost pilot de exceptie si mai ales un fost primar, ca opozitia nu inseamna mizerie. Doar stii, ca ti-a tras-o umirica pana ti-ai facut "mila" si-ai luat-o-n gasca ta. Vulpea cand n-ajunge la struguri ,spune ca sunt acri, asa si voi acum, totul va pute, ca doar ati fost usi de biserica cand ati fost la putere.Tu si haita ta ar trebui sa stiti ca ura, rautatea si minciuna se intorc ca un bumerang la un moment dat, ca de, semeni vant,culegi furtuna!Si inca ceva:Belu are clasa, cu cat o vedeti voi mai murdara, cu atat o vedem noi mai curata si frumoasa, nefericitilor!