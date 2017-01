Acuze dure între primar şi proprietarul parcului

Conflictul privind parcul Teatrului de Vară din Eforie Sud a urcat din stradă, de la protestele locuitorilor, la schimbul de replici între primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, şi proprietarul terenului, Barbu Piţigoi. După articolele din ultimele zile, Barbu Piţigoi spune că multe dintre afirmaţiile primarului sunt eronate şi că parcul în cauză nu ar fi singurul parc al localităţii. Conform afirmaţiilor lui Piţigoi, parcul localităţii începe din spatele Cazinoului, la est şi se întinde spre sud, până la b-dul Republicii (drumul naţional Constanţa-Mangalia), iar lotul pe care acesta l-ar deţine nu se află în acest parc, ci la marginea lui, în condiţiile în care chiar pe titlul de proprietate scrie clar că lotul se află în parcul Teatrului de Vară, adică în parcul localităţii. Totodată, Piţigoi susţine că proprietatea sa doar se învecinează cu parcul de la Teatrul de Vară, unde intenţionează să amenajeze un teren de tenis de câmp. Proprietarul neagă, de asemenea, afirmaţiile primarului, pe care le consideră false şi calomnioase, conform cărora terenul în cauză ar fi fost obţinut în urma unor servicii pe care le-ar fi oferit fostului primar Silviu Becherescu. „Terenul a fost obţinut ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, pe care primarul, împreună cu Comisia judeţeană de aplicare a legilor proprietăţii, respectând legile ţării şi hotărârile judecătoreşti, l-ar fi eliberat“, spune Piţigoi. De cealaltă parte, primarul actual spune că terenul a fost acordat în baza articolului 36 din Legea 18/1991, care prevede împroprietărirea pe terenurile care se află sub clădiri, articol ce nu ar fi putut fi invocat pentru un teren liber din parc. Revenind la conflictul dintre primar şi proprietar, în contradicţie cu afirmaţiile primarului, Piţigoi spune că este deschis pentru un schimb de terenuri şi că, de acum şase ani, i-ar fi spus primarului că ar putea accepta alte terenuri, atât timp cât schimbul ar fi echitabil: „Am cerut ca terenurile cu pricina să-mi fie prezentate în schiţă pe o hartă, pentru a le putea identifica, însă nu am primit decât nişte numere cadastrale. Am descoperit că unul dintre terenuri ar fi agricol - lipsit de utilităţi, iar altul ar fi la marginea oraşului“. La rândul său, primarul Ovidiu Brăiloiu susţine că unul dintre loturi este pe malul mării, altul pe malul lacului Techirghiol, ambele foarte bine poziţionate. Mai mult, anul trecut, pentru aceste terenuri ar fi fost făcută o evaluare completă.