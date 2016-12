Acuze dure la adresa Justiției: Colonel SRI arestat la ordin în dosarul „Black Cube“

O scrisoare incendiară, trimisă luni, 21 noiembrie, șefului DIICOT, Daniel Horodniceanu, de către soția fostului colonel SRI Daniel Dragomir, arestat în arhicunoscutul dosar “Black Cube”, acuză instituțiile judiciare care controlează cursul cercetărilor judiciare în acest caz că încalcă abuziv legislația în vigoare și că aplică ordine care au ca scop “executarea” lui Dragomir. Marinela Dragomir îi atrage atenția lui Horodniceanu că fostul colonel SRI se află în spatele gratiilor deși nu există nicio probă sau dovadă împotriva lui, așa cum nu există vreun martor care să fi declarat că ar fi încercat spionarea șefei DNA, Laura Kovesi.

La fel de grave sunt și acuzațiile soției fostului cadru SRI conform cărora Daniel Dragomir este acuzat și privat de libertate înainte de a fi judecat pentru niște fapte care nu sunt incriminate de nicio lege. În opinia femeii, în acest caz nu se dorește decât reținerea lui Daniel Dragomir, o dovadă fiind faptul că unul dintre procurorii de caz nu este lăsat de către șefii ierarhici să continue ancheta în dosar. În scrisoarea publicată de luju.ro, Marinela Dragamir îi transmite șefului DIICOT că ținerea în arest a soțului ei este de fapt o formă de tortură psihică, scopul fiind acela de a-l forța pe fostul colonel SRI să recunoască faptele expuse de procurori.

Redăm integral scrisoarea soției fostului colonel SRI:

„Scrisoare deschisa

In atentia Procurorului sef al DIICOT, domnului Daniel-Horodniceanu

21 Noiembrie 2016

Stimate Domnule Procuror sef,

Va multumesc daca parcurgeti aceste randuri prin care imi exprim profunda ingrijorare cu privire la soarta sotului meu, Daniel Dragomir, supus de 70 de zile masurii de arest preventiv in speta Black Cube.

Este o profunda nedreptate pe care o sufera un cetatean roman, un fost ofiter care si-a servit patria sub drapel, dar si o profunda nedreptate la care suntem supusi noi, cei din familia sa.

Va scriu aceste randuri pentru a va semnala gravitatea deosebita a sirului de nedreptati la care sotul meu si intreaga noastra familie am fost supusi, dar si pentru a va solicita stoparea acestor abuzuri, ca urmare a functiei publice pe care o detineti.

Stimate Domnule Procuror sef,

'Daca libertatea reprezinta ceva, atunci reprezinta dreptul de a le spune celorlalti ceea ce nu vor sa auda'.

Dati-mi voie ca, pe aceasta cale, sa va ofer cateva argumente in sprijinul nevinovatiei sotului meu, dar si sa trag un semnal de alarma cu privire la grave incalcari ale procedurilor judiciare normale.

Fiind cel mai apropiat om de Daniel, am participat la mai multe sedinte de judecata a masurii arestului preventiv. In aceste sedinte, procurorii subordonati dumneavoastra au prezentat in fata judecatorilor informatii complet eronate, neadevaruri si dezinformari care, din pacate, nu au nicio legatura cu speta judecata.

In realitate, nu a existat si nu exista in dosar nicio proba, nicio dovada si niciun martor care sa declare faptul ca s-ar fi dorit spionarea si/sau denigrarea si/sau compromiterea procurorului sef al DNA.

Ceea ce rezulta din documentele facute publice, ceea ce rezulta dintr-o incheiere a instantei (din dosarul Black Cube) pe care procurorul DNA a primit-o de la un procuror DIICOT si a depus-o intr-un dosar public (aflat in instanta) nu se refera la vreo tentativa de spionare si/ sau denigrare a conducerii DNA. In mod concret, din dosar nu rezulta ca sotul meu ar fi vinovat de vreo fapta sau de vreun act reprobabil ori de vreo actiune care ar aduce atingere legii. Singurele indicii din dosar se refera la declaratiile unor cetateni straini care au spus orice pentru a-si salva angajatii (cetateni straini care au ramas la caliatatea de suspecti) si, prin acest fapt, sunt lipsite de credibilitate. Cu toate acestea, chiar si din aceste declaratii neverosimile, nu rezulta infractiunile de care este acuzat in prezent sotul meu. Chiar si din depozitia acestor matori nu reiese in niciun fel fapta de instigare.

Orice om care cerceteaza cu onestitate faptele isi poate da seama ca nicio persoana, fie ea numita Daniel Dragomir sau altfel, nu avea cum sa instige o firma de talia, experienta si reputatia profesionala internationala a Black Cube. Este imposibil ca aceasta companie care se distinge prin profesionalismul serviciilor oferite, sa primeasca de la Daniel sau de la orice alta persoana, indicatii despre cum sa isi desfasoare activitatea.

Este extrem de grav ca sotul meu este acuzat si arestat pentru fapte care nu sunt incriminate de nicio lege, adica de faptul ca ar fi angajat o firma recunoscuta international pentru serviciile de cercetare si verificare de informatii publice.

La fel de grav si chiar inacceptabil, in opinia mea, este ca un procuror de sedinta sa ceara instantei de judecata arestarea unei persoane pentru motivele urmatoare: 'Cerem sa mentineti starea de arest preventiv pentru ca probabil vom mai cauta si alti participanti la aceste infractiuni si perchezitia informatica nu este finalizata' (in sedinta din data 02.11.2016). Intr-o alta sedinta motivele cererii de arestare enuntate de procurorul de sedinta au fost urmatoarele: 'acesta nu si-a recunoscut fapta si nu a dat declaratie, de aceea cerem mentinerea lui in masura preventiva'. Nu, Domnilor Procurori, nu este drept sa cereti o masura privativa de libertate pentru a cauta alti infractori, pentru a-l obliga sa recunoasca orice, nu asa se face justitie, ci cu probe obtinute legal, nu servite!

Dupa cum probabil stiti, Daniel este acuzat de constituirea de grup infractional conform art. 367 (6): 'Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni'. Cu toate acestea, exista o singura persoana inculpata si arestata in dosar. Cei care au savarsit presupusele infractiuni, cei care ar fi coordonat si care ar fi decis asupra modului de lucru se bucura de libertate totala si nu sunt in niciun fel deranjati de institutiile de justitie romane. Singurul vinovat, in ochii organelor de ancheta, este Daniel Dragomir.

Domnule Procuror sef,

Va marturisesc, ca nici eu, nici cei apropiati, nu putem sa intelegem de ce se cere si se doreste cu orice pret tinerea lui Daniel in stare de arest.

Va relatez un alt episod foarte tulburator care releva ca suntem martori la un abuz din partea organelor de ancheta. Concret, unul dintre cei doi procurori de caz si-a manifestat intentia de a continua ancheta. Cu toate acestea, sefii ierarhici nu l-au lasat sa conduca ancheta dupa cum considera de cuviinta procurorul de caz (impartialitatea procurorului fiind pe cale de subordonare). Este inca o dovada ca ceea ce se urmareste este tinerea in arest a sotului meu, nimic altceva.

In aceeasi ordine de idei, va aduc in atentie ca, in Romania anului 2016, este posibil ca un cetatean sa fie lipsit de libertate si tinut in aceasta conditie umilitoare pentru ca procurorii sa faca perchezitie informatica, desi toata aparatura electronica, de la computere la telefoane si medii de stocare, cd-uri, stick-uri, toate aceste dispozitive electronice se afla in custodia institutiei pe care o conduceti.

Abia dupa 70 de zile, DIICOT a reusit sa le cloneze si, odata efectuata clonarea, acestea nu mai pot fi alterate in vreun fel. insa perchezitia poate dura intre 4-8 luni pentru ca sunt foarte multi terra stocati in infrastructura informatica, sunt foarte multi saci cu documente ridicate care inca nu au fost desigilati.

Va aduc in atentie faptul ca au fost ridicate toate dispozitivele familiei noastre, intreaga aparatura de la firma la care lucram, de la angajati ai firmei, deci un numar foarte mare de dispozitive. Odata cu ridicarea calculatoarelor firmei, la pachet cu licentele aflate pe calculatoarele respective si cu baza de date a firmei, activitatea companiei a fost grav afectata si a condus la pierderea clientilor si la concedierea angajatilor. Firma respectiva si-a achitat toate obligatiile fiscale catre statul roman, are toate taxele si impozitele platite la zi si nu are nicio calitate in acest dosar.

Am transmis mai multe solicitari catre DIICOT pentru returnarea calculatoarelor firmei, astfel incat sa reusim repornirea activitatii. De asemenea, am solicitat transmiterea dispozitivelor electronice folosite de copii mei si de familia administratorului firmei pentru ca activitatea scolara a celor mici este afectata de lipsa acestora. Fiecare dintre aceste solicitari au ramas fara niciun raspuns.

Nu vreau sa gandesc ca sunteti partas la acest abuz, la incalcarea grava a drepturilor omului, la incalcarea dreptului la aparare, la incalcarea dreptului la un proces echitabil, la incalcarea prezumtiei de nevinovatie. Consider doar ca nu sunteti corect sau complet informat in ceea ce priveste evolutia anumitor dosare aflate in coordonarea dumneavoastra.

Domnule Procuror Sef,

Ma tem ca justitia nu isi urmeaza cursul firesc in acest dosar. Urmarirea penala este o prima faza a procesului penal in care se poate confirma sau nu suspiciunea savarsirii faptelor. Ma tem ca dovezile si probele aflate in acest dosar nu constituie argumentele pentru a decide vinovatia sau nevinovatia unui om, nu constituie motive de arestare, iar prezumtia de nevinovatie este grav incalcata.

Ma tem ca justitia nu este independenta in acest dosar, ci urmeaza executia oarba a unor ordine. Ma tem ca aceasta masura privativa de libertate este un mod de tortura psihica pentru a-l determina sa recunoasca faptele expuse de procurori, ceea ce ar fi un mod foarte comod de rezolvare a cazului. Printr-un acord de recunoastere, dosarul nu ar mai fi public niciodata, in aparenta faptasul ar fi fost prins, iar toata lumea ar fi multumita.

Insa, o astfel de declaratie luata cu presiunea arestului preventiv, ar satisface oare infaptuirea dreptatii? Conform jurisprudentei CEDO, raspunsul este clar negativ.

'Umanitatea si respectarea fiintei umane, beneficiara a prezumtiei de nevinovaţie, trebuie sa prevaleze in fata dorintei de a rezolva dosare cu orice pret, cu economie de timp, de bani si resurse'. (CEDO)

Mai mult, 'CEDO recunoaste existenta unei legaturi clare intre prezumtia de nevinovatie si alte drepturi aferente unui proces echitabil, in sensul ca incalcarea drepturilor respective pericliteaza inevitabil si prezumtia de nevinovatie: dreptul de a nu se autoincrimina, dreptul de a nu coopera si dreptul de a pastra tacerea, precum si dreptul la libertate (si dreptul de a nu fi plasat in arestare preventiva)'.

Dar eu sunt un simplu cetatean, domnule Procuror Sef. Eu am toate motivele sa ma tem pentru ca am primit numai semnale negative din partea institutiilor abilitate sa cerceteze speta in care este implicat sotul meu. Intr-un sistem de drept in care repartizarea dosarelor se face aleatoriu pe principiul 'la cine trebuie' nu imi mai ramane decat sa apelez la invocarea divinitatii pentru ca, printr-o gresala a sistemului dosarul sotului meu sa ajunga in fata unui judecator caruia sa nu ii fie teama sa judece corect.

Dumeavoastra, in schimb, conduceti o institutie si aveti atat mijloacele necesare, cat si reponsabilitatea de a ajuta la aflarea adevarului si la infaptuirea justitiei, in mod corect. Am toata increderea ca dumneavoastra nu va temeti, precum alte persoane aflate in functii publice, de efectele aflarii adevarului. Ar fi grav, Domnule Procuror sef, pentru ca atunci condamnati un om nevinovat sa ramana in spatele gratiilor si ii luati dreptul la o aparare corecta, la un proces corect, daca se va ajunge la un proces. De asemenea, ati face o mare nedreptate si ati produce multa suferinta nu numai lui, ci si familiei lui.

Domnule Procuror sef,

Am indraznit va adresez aceste randuri pentru ca am observat ca, in numele opiniei publice, se cere arestarea unui om, in numele opiniei publice se motiveaza arestarea unui om. Cu toate acestea, in acest caz, am vazut foarte multi formatori de opinie, foarte multi jurnalisti cu experienta care isi manifestau nedumerirea cu privire la arestarea lui Daniel. Multe voci din spatiul public se intreaba de ce se doreste tinerea in arest a lui Daniel. Multi se intreaba ce lege a incalcat, unde este fapta penala savarsita de sotul meu. Consider ca aceste voci din spatiul public au dreptate sa puna aceste intrebari.

Exista o doza foarte mare de absurd si de abuz judiciar in cercetarea acestui caz. In dorinta inchiderii dosarului cu titlu de rezolvat, au fost comise foarte multe greseli care au toate sansele sa fie condamnate de CEDO. Dar pana la solutia CEDO, in calitate de Procuror sef al DIICOT, dumeavoastra aveti obligatia profesionala si legala sa asigurati o urmarire penala, un proces legal si corect tuturor cetatenilor. Constiinta si profesionalismul trebuie sa invinga orice temeri si sunt sigura ca asa se va intampla pana la urma.

Am ales aceasta cale de adresare exceptionala pentru ca institutia pe care o conduceti nu mi-a raspuns la nicio solicitare vreme de 60 de zile, timp in care sotul meu, tatal a doi copii, nu se afla langa familia lui, acolo unde ii este locul, ci este arestat abuziv si tinut abuziv in aceasta stare degradanta.

Cand un copil de sase ani iti spune plangand ca ii este dor de tati si promite ca va fi cuminte astfel incat tati sa vina acasa, este foarte greu sa ii explici de ce tati nu poate sa fie cu el. Este sfasietor sa ii explic copilului ca tati nu este langa el in ziua in care implineste sase ani, desi aceasta era singura lui dorinta de ziua lui. Nu isi dorea jucarii, vroia ca tati sa fie langa el si astfel ar fi avut o zi fericita. Este greu sa ii explic ca, desi nu a facut nimic impotriva legii, tatal lui nu poate sa fie cu noi. Nu pot sa le explic copiilor mei ca traim vremuri tulburi si suntem victimele ale unui sistem care actioneaza la comenzi, pentru ca imi doresc sa am copii langa mine, ca ei sa traiasca si sa lucreze in Romania. Vreau sa traim in aceasta tara, vreau aceasta tara sa fie un loc in care drepturile omului si ale cetateanului sa fie respectate la fel cum se intampla intr-un stat cu democratic.

Va scriu pentru ca am ajuns intr-o situatie disperata, in care nu mai am solutii si resurse pentru a ma lupta cu un sistem judiciar bolnav. Sta in puterea dumeavoastra sa stopati abuzul pe care vi l-am descris. E drept, e vorba despre un singur abuz dintr-un sir lung. Sunt o mama si o sotie care va adreseaza acest apel disperat, ca martor si victima colaterala intr-un proces abuziv.

Dumnezeu sa va dea putere sa va aplecati cu ochii limpezi si mintea curata asupra acestui caz si sa procedati asa cum va dicteaza legea si constiinta dumneavoastra, nu orgoliile si pasiunile altora.

Cu deosebita consideratie si incredere,

Marinela Dragomir”