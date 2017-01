Acuze portocalii înainte de alegeri

Preşedintele Organizaţiei de Femei a PDL, Sulfina Barbu, a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu are dreptul să se exprime despre evoluţia PDL, întrucât nu este „un simplu notar” care doar semnează actele de învestire ale premierului şi ale miniştrilor. “Cred că nu putem să pretindem că fostul preşedinte al PD şi omul politic care a construit acest partid nu are voie să spună ce crede despre evoluţia partidului. Este un sfat, dacă vreţi, pe care preşedintele îl dă PDL-ului, dar decizia aparţine tot partidului”, a declarat Sulfina Barbu. Deputatul crede că Emil Boc are “un avantaj competitiv”. “Şi Vasile Blaga reprezintă un candidat puternic şi important al PDL, atât timp cât este secretarul general în funcţie, a fost ministru de două ori. Sigur că poate reprezenta o variantă pentru PDL, dar premierul Emil Boc este şi preşedintele partidului în exerciţiu şi eu cred că are un avantaj competitiv în acest moment în partid, ocupând funcţia de preşedinte al partidului, dar şi de prim-ministru”, a explicat Barbu. Preşedintele Traian Băsescu l-a atacat dur, duminică, pe secretarul general al PDL, Vasile Blaga, spunând că PDL “nu poate fi condus prin căprărie, n-are nevoie de un caporal, ci de un preşedinte”. La gâtul lui Blaga, şi al susţinătorilor acestuia a sărit imediat şi Elena Udrea, care a declarat ieri că a constatat, “din păcate”, că susţinătorii platformei lui Vasile Blaga “atacă Guvernul în chip nepermis”. Vasile Blaga a respins aceste acuzaţii. “Am avut întâlniri în 11 judeţe şi sectoare şi niciodată nu am atacat Guvernul. Eu am spus în permanenţă că partidul trebuie condus ca în perioada 2001-2004. Dacă atunci a fost condus de un caporal, atunci aşa o să-l conduc şi eu”, a declarat Blaga. Războiul intern din PDL a intrat în linie dreaptă, şi aşa cum era de aşteptat, toţi cei care se opun lui Boc vor avea de suferit. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, duminică, în privinţa congresului PDL, că nu are speranţe din partea “alternativei”\" Vasile Blaga şi că platforma şi viziunea acestuia “nu depăşesc devotamentul faţă de Traian Băsescu”. Liderul PNL a mai spus că afirmaţiile preşedintelui Băsescu sunt incompatibile cu statutul acestuia conferit de Constituţie. “Eu cred că PD n-a mai avut preşedinte de la Petre Roman, a avut doar caporali şi slugi. Traian Băsescu n-a fost altceva decât ce descrie acum. E nefiresc ca, într-o ţară cu problemele României, preşedintele să fie prezent doar în postura de intrigant pe lângă congresul PDL”, a mai spus Antonescu. Revenind la pedelişti, trebuie menţionat că în şedinţa Biroului Permanent Naţional de ieri, s-a decis ca numărul delegaţilor la Convenţia PDL să rămână neschimbat. Surse pedeliste susţin că 14 voturi au fost pentru menţinerea numărului de delegaţi deja stabilit (1409), în timp ce 11 au votat pentru majorarea numărului de delegaţi.