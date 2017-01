Acuze reciproce între PNL şi PD privind politizarea învăţămîntului constănţean

Vicepreşedintele PD Constanţa, Senol Zevri, a atacat ieri, într-un comunicat de presă, ceea ce el numeşte „o campanie furibundă, imorală şi ilegală împotriva cadrelor didactice din judeţ”, care ar fi fost lansată de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. „După ce a curăţat propria curte de inspectorii fără carnet PNL sau care au refuzat acest carnet, conducerea Inspectoratului a demis în ultimele zile peste o treime din directorii şcolilor constănţene. Deşi domeniul învăţămîntului, în general, şi evaluarea personalului didactic, în particular, sînt guvernate de legi clare, conducerea interimară a Inspectoratului Şcolar Judeţean a decis că mai presus de lege se situează interesele PNL şi ordinele venite de la sediul PNL Constanţa. Ca urmare, oamenii nu sînt demişi sau numiţi după criterii profesionale în funcţie de interesul actului educaţional şi al elevilor, ci, pur şi simplu, în funcţie de interesele politicienilor aflaţi la conducerea PNL Constanţa. Iar aceste interese sînt clare: PNL nu are nevoie de directori care să gestioneze bunul mers al şcolilor, ci de activişti care să se implice direct în campaniile electorale care urmează şi de acoliţi care să ajute la deturnarea zecilor de milioane de euro destinate oficial reabilitării şcolilor (pe baza expertizei inginerului constructor Adominiţei!)”, acuză democraţii prin vocea lui Zevri. În replică, preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, îi asigură pe foştii colegi din Alianţa DA şi pe cei care lucrează în sistemul de învăţămînt că inspectoratul şcolar condus de Marian Sîrbu va avea grijă să nu politizeze activităţile şcolare. „Nu a fost nicio şedinţă de partid în care conducerea PNL să fi făcut recomandări în ce priveşte posturile din învăţămînt. Nu mă bag în astfel de discuţii. În ce priveşte afirmaţiile lansate de democraţi, consider că sînt comentarii răutăcioase ale unor oameni care nu şi-au văzut realizat proiectul de politizare a învăţămîntului. Nu vreau să îmi amintesc ce se întîmpla în perioada în care Inspectoratul era condus de un membru PD... Dar este vorba despre o perioadă trecută şi nu vreau să mai discut despre ea”, a declarat Dragomir.