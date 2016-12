Ada Condeescu, cea mai bună actriţă la Sarajevo

Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului de Film de la Sarajevo, care s-a desfăşurat între 22 şi 30 iulie, şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul galei de sâmbătă seară. Actriţa Ada Condeescu, protagonista filmului „Loverboy”, a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Sarajevo, iar regizoarea Alexandra Gulea a fost recompensată cu premiul Restart Award de 20.000 de euro, pentru proiectul de lungmetraj „Copil miner”.

Rolul Veli din filmul „Loverboy” i-a purtat noroc Adei Condeescu, care a fost distinsă cu premiul „The Heart of Sarajevo”/„Inima oraşului Sarajevo”, pentru cea mai bună actriţă, în valoare de 2.500 de euro. Filmul „Loverboy”, în regia lui Cătălin Mitulescu, îi are în rolurile principale pe Ada Condeescu şi George Piştereanu şi spune povestea lui Luca, un tânăr de 20 de ani din Hârşova, care cucereşte fete, le face să se îndrăgostească de el şi le plasează mai departe unei reţele din Constanţa. Pentru poliţiştii de la combaterea crimei organizate, această tehnică de racolare se numeşte „metoda prin îndrăgostire\", iar cei care o practică sunt numiţi „loverboys”. Luca se plimbă cu scuterul prin câmpiile arse de soare, are grijă de bunicul său şi agaţă fete prin satele sărace de lângă Dunăre. Viaţa lui se schimbă în momentul în care se îndrăgosteşte de Veli (Ada Condeescu). Luca pare hotărât să renunţe la tot ceea ce făcea până acum pentru a rămâne cu ea. O plângere depusă împotriva lui de o fosta iubită şi presiunea din partea şefului îl forţează să facă o alegere: să renunţe sau nu la Veli.

Adina Pintilie a primit o menţiune specială pentru „Touch Me Not”/ „Nu mă atinge”. Pe de altă parte, filmul „My Vote”/ „Votul meu”, de Monica Lăzurean Gorgan şi Andrei Gorgan, inclus în competiţia de documentar a festivalului, a obţinut EDN Talent Grant. Premiul este gândit ca o cooperare între Festivalul de Film de la Sarajevo şi European Documentarist Network, cu scopul de a-i sprijini pe regizorii talentaţi din regiune.

Anul acesta, preşedintele juriului pentru competiţia de lungmetraj a fost Ari Folman (regizorul filmului „Vals cu Bashir”), iar între membrii juriului s-a aflat şi scenaristul şi regizorul român Răzvan Rădulescu.