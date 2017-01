Ada Solomon, premiată de Academia Europeană de Film

Cea de-a 26-a ediţie a Academiei Europene de Film (EFA) a marcat o mare reuşită pentru cinematografia românească. Producătorul Ada Solomon a primit Premiul Eurimages pentru coproducţie, o distincţie care recunoaşte rolul decisiv pe care îl au coproducţiile în industria de film din Europa. Premiul i-a fost înmânat de către Rossy de Palma, una dintre actriţele descoperite de celebrul cineast Pedro Almodovar. Ada Solomon şi-a început discursul citându-l pe fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela: ”Până nu se realizează, întotdeauna lucrurile par imposibile. Mulţumesc foarte mult... Nu mi-am imaginat vreodată că este posibil să fiu pe aceeaşi scenă cu Ennio Morricone, Pedro Almodovar, Catherine Deneuve, Wim Wenders”. A dedicat premiul tuturor coproducătorilor. ”Dar, înainte de toate, este premiul oamenilor care au fost convinşi de visele mele şi au făcut ca acestea să se împlinească”, a spus Ada Solomon. Producătoarea a precizat că, în general, filmele pe care le-a făcut sunt legate de familie, iar în perspectiva sa, cinematografia trebuie să meargă înainte şi nu să privească înapoi cu nostalgie.

Ada Solomon este primul român care va face parte, cu începere de anul viitor, din conducerea Academiei Europene de Film. De la înfiinţarea propriei companii, HiFilm, Ada Solomon a produs, printre altele, scurtmetraje premiate ale regizorilor Cristian Nemescu (”Marilena de la P7”) şi Radu Jude (”Lampa cu căciulă”), debutul în lungmetraj al lui Radu Jude (”Cea mai fericită fată din lume”), al Melissei de Raaf şi al lui Răzvan Rădulescu (”Felicia, înainte de toate”), al lui Paul Negoescu (”O lună în Thailanda”) şi documentarele realizate de Alexandru Solomon, între care ”Kapitalism - reţeta noastră secretă”, dar mai ales lungmetrajul premiat cu Ursul de Aur la Berlin în 2013, ”Poziţia copilului”, regizat de Călin Peter Netzer.

Eurimages, creat în anul 1989, este fondul Consiliului Europei pentru sprijinul producţiei, distribuţiei şi exploatării operelor cinematografice europene, iar cele 34 de state membre cooperează activ şi susţin acordarea de sprijin financiar pentru coproducţii, distribuţie şi sălile de cinema. Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Cipru, Croaţia, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria sunt membre Eurimages. De la înfiinţare, Eurimages a susţinut 1.542 de coproducţii europene, cu o sumă totală de circa 468 de milioane de euro.

Premiile sunt decernate anual de EFA celor mai bune producţii cinematografice de pe continent realizate în anul precedent. Regizorul spaniol Pedro Almodóvar, actriţa franceză Catherine Deneuve şi compozitorul Ennio Morricone au fost distinşi cu Premiul de Onoare pentru contribuţia lor la cinematografia mondială. Lista câştigătorilor din 2013 este următoarea:

Cel mai bun film european: ”La grande Bellezza”, de Paolo Sorrentino

Cel mai bun regizor: Paolo Sorrentino pentru ”La grande Bellezza”

Cea mai bună comedie europeană: ”Den Skalldede frisor / Love Is All You Need” de Susane Bier

Cel mai bun actor: Toni Servillo pentru ”La grande Bellezza”

Cea mai bună actriţă: Veerle Baetens pentru ”The Broken Circle Breakdown”

Cel mai bun scenariu: ”Dans la maison” de François Ozon

Cele mai bune costume: Paco Delgado pentru ”Blancanieves”

Cea mai bună coloană sonoră: Ennio Morricone pentru ”The Best Offer”

Cel mai bun montaj: Cristiano Travaglioli pentru ”La grande Bellezza”

Premiul pentru cel mai bun designer de producţie: Sarah Greenwood pentru ”Anna Karenina”

Premiul „Carlo Di Palma“ pentru cel mai bun director de imagine: Asaf Sudry pentru ”Fill the Void”

Premiul pentru cel mai bun sunet: Matz Müller & Erik Mischijew pentru ”Paradise: Faith/ Paradies: Glaube”

Cel mai bun documentar: ”The Act of Killing” de Joshua Oppenheimer

Cel mai bun film de animație: ”The Congress” de Ari Folman

Cel mai bun scurtmetraj: ”Dood vam een Schadum / Death of a Shadow” de Tom Van Avermaet

Premiu pentru cel mai bun debut - Premiul FIPRESCI: ”Oh Boy” de Jan Ole Gerster

Premiul publicului: ”La cage dorée” de Ruben Alves