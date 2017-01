Ada Solomon, primul producător român în cursa pentru Oscar

“Toni Erdmann”, în regia lui Maren Ade, coprodus de Ada Solomon, intră în cursa pentru trofeul Oscar la categoria cel mai bun lungmetraj străin la cea de-a 89-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

Evenimentul de decernarea a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie 2017 la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles.

Lungmetrajul, filmat aproape integral în România, este singura peliculă lansată în 2016 inclusă în Top 100 cele mai bune filme ale secolului 21 de către BBC Culture.

Ada Solomon devine primul producător din istoria cinematografiei românești care este nominalizat la prestigiosul trofeu oferit de Academia Americană de Film.

„Recunoașterea filmului „Toni Erdmann” este covârșitoare. Nominalizările vin și se uită așa cum apar, filmul însă rămâne. Și faptul că în urma acestor recunoașteri internaționale filmul este văzut de tot mai mulți spectatori este cea mai dorită recompensă pentru cei care au lucrat la el”, declară producătorul Ada Solomon.

„Pentru mine este extraordinar că peste 700.000 de spectatori din Germania, și peste 500.000 de spectatori din Franța au făcut cunoștință prin intermediul acestui film cu o seamă întreagă de actori români cât și cu un personaj cheie al acestei povești: orașul București, o prezență extrem de puternică în film și dintr-o complet altă perspectivă decât cea pe care suntem obișnuiți să o vedem pe marele ecran. Sunt mândră că am fost parte a acestei experiențe și sper că voi mai avea parte de proiecte de asemenea forță”, adaugă producătorul român.

“Toni Erdmann” a fost proiectat în premieră mondială în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2016, unde a impresionat atât presa de specialitate, cât și spectatorii, fiind filmul cel mai apreciat de critici și jurnaliști. Pelicula a fost recompensată cu Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din competiția oficială a celei de-a 69 ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, fiind una dintre favoritele criticilor la trofeul Palme D’Or.

“Toni Erdmann” spune povestea lui Winfried, un tată excentric, ajuns la pensie și pus mereu pe glume, care hotărăște să îi facă o vizită surpriză fiice sale, Ines, o femeie de carieră serioasă, care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în București.

Variety, prestigioasa publicație americană, consideră că cel de-al treilea lungmetraj al lui Maren Ade, “un studiu unic al relației tată – fiică, înstrăinați unul față de celălalt, dar deopotrivă depresivi”, este un “triumf uman, hilar”.

Din distribuția filmului fac parte Peter Simonischek și Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell alături de actorii români Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol și Victoria Cociaș.

“Toni Erdmann” este o producție Komplizen Film în coproducție cu coop99, knm, Missing Link Films, SWR/WDR/ARTE, cu sprijinul Film und Medienstiftung NRW, Eurimages, Deutscher Filmförderfonds, Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg, Federal Government Representative for Culture and Media, Austrian Film Institute, Filmlocation Austria, Filmförderung Hamburg-Schleswig Holstein, Filmfernsehfonds Bayern and Media și cu sprijinul Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești.

