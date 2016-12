Adam Lambert, solistul trupei Queen

Cântăreţul american Adam Lambert a anunţat că se va alătura celebrei trupe Queen, în calitate de solist, pentru turneul pe care formaţia britanică îl va susţine în vara anului 2012. Cântăreţul american a fost însoţit de doi dintre membrii fondatori ai trupei Queen, Brian May şi Roger Taylor, cu ocazia evoluţiei sale din finala concursului American Idol din 2009. Cei trei au cântat, din nou, împreună cu ocazia galei MTV Music Awards din noiembrie 2011. Această colaborare a generat apariţia speculaţiei potrivit căreia Adam Lambert urmează să devină solistul trupei, pentru o piesă nouă, iar Roger Taylor a alimentat şi mai mult acele zvonuri, declarând în decembrie 2011: „A evoluat mult şi a devenit un foarte bun interpret cu o voce uluitoare. Ne-ar plăcea să lucrăm din nou cu el. Nu am semnat deocamdată un contract, însă vorbim deja despre datele unor viitoare concerte live”.

Adam Lambert a anunţat că va pleca în turneu alături de Brian May şi Roger Taylor în anul 2012, iar unul dintre concerte va avea loc la Knebworth în Marea Britanie, unde trupa Queen a susţinut ultimul ei concert alături de Freddie Mercury, în 1986, înainte ca legendarul solist britanic să moară în 1991 .