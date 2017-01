Adam Levine nu a vrut cadouri de Crăciun

Solistul trupei Maroon 5, desemnat recent de revista „People” cel mai sexy bărbat din lume, a dorit să serbeze Crăciunul în calitate de moş. Nu a vrut să primească cadouri şi a ţinut foarte mult să fie el cel care le oferă. Aşa că, pentru familie şi prieteni, Adam Levine a fost Moş Crăciun. De altfel, întrebat ce îi place cel mai mult de Crăciun cântăreţul a recunoscut că cel mai mult îl încântă cadourile. „Când eram mic familia mea nu avea bani şi nu am primit cadouri prea des. Chiar îmi amintesc primul Crăciun în care mi-am permis să cumpăr cadouri pentru cei dragi. Am fost foarte fericit că am putut să fiu eu cel care oferă cadouri. Poate că mă maturizez, ceea ce, într-un fel, este înfricoşător, dar pur şi simplu îmi place să ofer mai mult decât să primesc”, a declarat emoţionat Adam Levine. Cântăreţul este recunoscător pentru tot ceea ce are în viaţa lui acum şi spune că este frumos să fie la rândul său generos.