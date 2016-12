Adam Sandler, generozitatea întruchipată

Actorul american Adam Sandler le-a oferit colegilor din cel mai recent film al său, intitulat “Grown Ups / Oameni mari şi fără minte”, câte un automobil Maserati, în valoare de 208.000 de dolari, în semn de mulţumire că au acceptat să joace alături de el în această comedie. Adam Sandler, în vârstă de 44 de ani, le-a oferit câte un automobil Maserati actorilor Chris Rock, David Spade, Rob Schneider şi Kevin James. Cei patru actori au decis să joace alături de Adam Sandler deşi în ultima vreme filmele sale nu au avut încasări dintre cele mai spectaculoase. “Ieri, când am ieşit din casă, am văzut un Maserati nou-nouţ în parcarea din faţa casei mele. Acum am impresia că sunt târfa lui Adam Sandler”, a declarat Chris Rock, considerat unul dintre cei mai buni actori de comedie din SUA.

Adam Sandler, care deţine compania de producţie cinematografică Happy Madison şi scrie uneori scenariile filmelor în care joacă, are o avere estimată la peste 160 de milioane de dolari. În cel mai recent clasament “Forbes”, Adam Sandler a ocupat poziţia a noua în topul actorilor cel mai puţin profitabili de la Hollywood.