Adam Sandler, prea bine plătit

Actorul american Adam Sandler ocupă prima poziţie în topul celebrităţilor plătite exagerat la Hollywood, în raport cu veniturile aduse de filmele în care au jucat. Potrivit estimărilor revistei ”Forbes”, cele mai recente trei filme în care a jucat Adam Sandler, ”Jack & Jill / Jack şi Jill”, ”That's My Boy / Băiatu' tatii” şi ”Hotel Transylvania”, au generat încasări medii de 3,40 de dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit starul. Lungmetrajul ”Jack & Jill” a avut încasări de 150 de milioane de dolari la un buget de 80 de milioane de dolari, iar ”That's My Boy” a avut costuri de producţie de 70 de milioane de dolari şi încasări de numai 57 de milioane de dolari.

Topul alcătuit anual are în vedere încasările obţinute de cele mai recente trei filme în care un actor a jucat în ultimii trei ani. Anul acesta, sondajul s-a încheiat pe 1 iunie, lăsând astfel deoparte comedia ”Grown Ups 2 / Oameni mari şi fără minte 2”, avându-l pe Adam Sandler în rolul principal, lansată în iulie şi care a avut încasări mari. Revista ”Forbes” nu a menţionat sumele câştigate de Adam Sandler, în vârstă de 47 de ani, pentru cele trei filme ale sale, dar a afirmat că acesta este unul dintre puţinii actori care pot cere peste 15 milioane pe film, înainte de turnarea acestuia. În ultimii ani, studiourile de la Hollywood au luat decizia de a plăti onorarii iniţiale mai mici şi de a condiţiona plata actorilor de încasările din box office. Editorii revistei au afirmat că au realizat topul pornind de la salariul actorilor, bugetul pentru fiecare film şi cheltuielile aferente, pentru a calcula venitul mediu adus de fiecare actor în raport cu fiecare dolar plătit acestuia.

Actriţa Katherine Heigl, care a jucat în filmele fără prea mare succes la public ”Killers / Un cuplu mortal”, alături de Ashton Kutcher, şi ”One for the Money / Face toţi banii”, s-a situat pe locul al doilea, cu un profit mediu de 3,50 de dolari pentru fiecare dolar câştigat. Pe locul al treilea se află Reese Witherspoon, protagonistă a filmelor ”Water for Elephants / Apă pentru elefanţi” şi ”Să fie război”, cu un profit mediu de 3,90 de dolari pentru fiecare dolar câştigat. Pe locul al patrulea se află Nicholas Cage, cu un profit mediu de şase dolari, iar Kevin James ocupă locul al cincilea, cu un venit mediu de 6,10 dolari la fiecare dolar câştigat. Din top 10 nu lipsesc nume mari de la Hollywood, ceea ce arată că abilităţile artistice reunoscute nu aduc neapărat şi încasări. Denzel Washington - cu 8,30 dolari, Steve Carell - cu zece dolari, Jennifer Aniston şi Matt Damon - cu 10,60 dolari şi Ryan Reynolds - cu 10,70 dolari îşi dispută restul de poziţii în top 10. În 2012, pe primul loc în topul ”Forbes” al actorilor plătiţi nemeritat de mult s-a situat Eddie Murphy, cu un venit mediu de 2,30 dolari pentru fiecare dolar câştigat.