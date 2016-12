Adăpost european pentru animale româneşti

Fundaţia Save the Dogs and other Animals (Salvaţi câinii şi alte animale - n.r.) va inaugura, joi, 4 octombrie, la ora 11.00, adăpostul „Footprints of Joy” (Urmele bucuriei - n.r.), prima structură la standard european pentru animale abandonate, realizată în România. La eveniment vor participa ambasadorul Italiei, Mario Cospito, ambasadorul Marii Britanii, Martin Harris, primarul oraşului Cernavodă, George Hânsă şi europarlamentarul Andrea Zanoni. Deschiderea adăpostului are loc cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor. Necesitatea înfiinţării unor astfel de adăposturi vine şi din prisma faptului că din ce în ce mai multe persoane sunt atacate de câinii maidanezi şi majoritatea ajunge la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa pentru a primi tratament antirabic. Potrivit medicilor infecţionişti, există perioade - mai ales vara - în care sunt trataţi chiar şi 15-20 de pacienţi cu plăgi muşcate într-un interval de 24 de ore. În luna martie a acestui an, judeţul Constanţa - în oraşul Mangalia - a înregistrat o premieră tristă: a fost confirmat primul caz de rabie la om din ultimii 20 de ani! Medicii SCBI Constanţa au precizat că cel mai scump tratament anti-rabic ajunge la 800 de lei. Este vorba despre administrarea imuno-globulinei. Aceasta trebuie făcută la plăgile profunde din zona capului sau altor zone sensibile şi în cazul animalelor cu potenţial mare de rabie.