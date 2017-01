Adăpost pentru oamenii străzii, la Fair Play

Asociaţia Fair Play, cea care, de foarte mulţi ani, asigură hrana persoanelor vîrstnice din Constanţa aflate în dificultate, dar are în grijă şi copii şi tineri cu situaţii familiale speciale, vine şi în sprijinul celor care nu au adăpost. În acest sens, reprezentanţii asociaţiei au reuşit crearea cîtorva locuri de cazare pentru cei care stau sub cerul liber. Pînă în prezent, în această iarnă, la nivelul municipiului Constanţa, şase persoane au murit din cauza frigului. Lucian Cioceanu, directorul executiv al Asociaţiei Fair Play, a declarat că cei care vor veni la adăpostul asociaţiei vor beneficia de toate facilităţile. „În cadrul Asociaţiei Fair Play am pregătit cîteva locuri de cazare pentru cei care nu au un adăpost, mai ales că în această perioadă este foarte frig. Aici le vom asigura cazare, masă, haine, medicamente şi tot ce au nevoie. Cei care vor veni aici vor putea sta o perioadă mai lungă, măcar pînă cînd vremea devine mai bună“, a declarat Lucian Cioceanu.