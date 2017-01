Adaptarea unui cîntec de Crăciun, interpretat de animale, mare succes pe YouTube

Adaptarea unui cîntec clasic de Crăciun, interpretat de animale sălbatice şi parte a unei campanii BBC, a generat două milioane de accesări pe YouTube. Spotul are ca protagonist un cor de animale sălbatice care interpretează, într-o versiune proprie, piesa ”Stop the Cavalry”. Cu ajutorul efectelor speciale şi al unei orchestre formate din insecte prevăzute cu trompete, saxofoane şi tromboane, creaturile pădurii reconstituie, plurivocal, cîntecul hit din anii \'80. În noua versiune, lait-motivul muzical ”Wish I Was At Home for Christmas / Aş dori să fiu acasă de Crăciun” este înlocuit de un mesaj cu miză ecologistă ”Wish I Had a Home for Christmas / Aş dori să am o casă de Crăciun”. Spotul este parte din campania Do One Thing iniţiată de BBC, care îndeamnă vizitatorii să petreacă cît mai mult timp în aer liber. În cadrul aceleeaşi campanii, radiodifuzorul britanic a lansat site-ul Breathing Places, unde utilizatorii pot afla cum să planteze un copac, să întreţină o grădină de zarzavat sau să facă o stivă de lemne. Piesa originală ”Stop The Calvary” s-a aflat pe locul trei în topurile muzicale britanice în decembrie 1980.