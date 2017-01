Adela Popescu, între muzică şi film

Deşi are numai 20 de ani, actriţa şi cîntăreaţa Adela Popescu are o carieră de invidiat. După ce a primit, recent, discul de aur pentru primul material discografic intitulat "Lacrimi de iubire", artista revine cu un nou album. "Iubire ca în filme", cel de-al doilea album semnat Adela conţine 12 piese şi un remix, piese la care artista a colaborat cu compozitorii Ionuţ Radu, Marius Moga, Cornel Ilie de la "Vank", Doru Todoruţ, Bogdan Nasgodineanu şi Florin Sever. Printre piesele incluse pe album se numară deja hitul "Iubire ca în filme", "Unde eşti", "Eviţi să iubeşti" sau "We’re Here Together". Stilul abordat de Adela este pop şi pop-dance, majoritatea pieselor fiind interpretate în stilul care o caracterizează, cu multă dragoste, sensibilitate şi senzualitate.

Primul extras pe single, piesa "Iubire ca în filme", beneficiază de un videoclip care se bazează pe o poveste dintr-un serial TV, fanii avînd ocazia să o vadă pe Adela în ipostaza de dansatoare.