Adela Popescu, jefuită într-o parcare

După o lună de miere de vis în America, Adela Popescu a avut parte de o întâmplare foarte neplăcută în Capitală. Ea a fost jefuită când se afla într-o parcare din București. „Sunt șocată! Abia ce m-am întors din luna de miere și întâmplarea de azi (n.r. - duminică) m-a făcut să-i înțeleg pe românii stabiliți la New York care nu își mai doresc să revină pe pământ natal. De o oră stau încremenită în același loc, sperând într-o minune. Am venit la teatru să văd spectacolul în care joacă Dana Rogoz. Un băiat cam la vreo 18 ani îmi face semn să parchez, mă ghidează frumos și la final, desigur, îmi cere ceva. Mă uit la el, mi se face milă și scormonesc cu atenție în portofel. În afară de hârtia de 1 milion nu am nimic mărunt. Cu părere de rău îi spun că nu am ce să îi dau și el se oferă să îmi schimbe bancnota. Nu apuc să dau un răspuns că mi-o smulge pur și simplu din mână și fuge. Strig după el, se întoarce și îmi spune că merge să schimbe la magazinul de după colț. Firește că nu s-a mai întors… Încă stau aici și aștept. Ce? Habar n-am. Să merg la poliție? Să îl pândesc zilele următoare și să fac ce?”, a scris Adela Popescu pe o rețea de socializare.