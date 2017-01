Adela Popescu nu are idoli

La vîrsta de numai 22 de ani, Adela Popescu se numără printre interpretele şi actriţele cu mare succes în faţa publicului. Devenită model pentru numeroase adolescente, Adela dezvăluie, acum, care au fost exemplele pe care le-a urmat în viaţă. „Cred că, în general, un om are nevoie de idoli, adică, dacă eu îmi stabilesc un idol, îmi doresc să ajung ca el. Eu, în copilărie, nu am avut idoli, pentru mine un exemplu fiind chiar părinţii mei. Mi-am ales idoli mult mai aproape de mine, un profesor sau cineva din satul meu. Nu am avut idoli, dar am avut persoane pe care le-am admirat foarte mult, pe care le admir foarte mult şi îmi doresc să ajung ca ele”, a mărturist artista.

Adela a lansat, zilele trecute, cel mai recent album al său, „Răspunsul meu”, al treilea din cariera sa, la realizarea căruia a colaborat cu Ionuţ Radu, Cornel Ilie şi Laurenţiu Duţă.