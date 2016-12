Adela Popescu şi Cabral, amfitrionii Balului de Caritate de Halloween

Adela Popescu şi Cabral vor fi amfitrionii ediţiei de anul acesta a Balului de Caritate de Halloween, care are loc sîmbătă, la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Balul îl are ca invitat de onoare pe ambasadorul Statelor Unite, Mark Gitenstein. La eveniment va participa şi actorul Ethan Hawke, care îi va încuraja pe invitaţi să se implice direct în susţinerea programelor „Fiecare Copil în Şcoală\". Pentru actorul american, aceasta este a doua oară cînd vine la Balul de Caritate, respectîndu-şi promisiunea făcută în urmă cu cinci ani, cînd a venit la Bucureşti pentru a susţine programele iniţiate de mama sa, ceea ce a atras atenţia mass media, dar şi a companiilor dornice să sprijine o cauză nobilă.

Atmosfera ediţiei de anul acesta a balului va fi întreţinută de Horia Brenciu Band. În plus, Balul va fi urmat de un After Party, care va începe la 22.30 şi îi va avea cap de afiş pe cei de la Balkan Fanatik, care vor aduce la Bucureşti ritmuri est-europene îmbinate cu muzică electronică şi accente de pop şi hip hop. La After Party sînt aşteptaţi toţi cei care vor să se distreze şi să contribuie la programele Ovidiu Rom printr-o donaţie de 100 de lei.

Balul de Caritate de Halloween, eveniment de strîngere de fonduri ajuns la a cincea ediţie, a permis, din 2005 şi pînă în prezent, susţinerea programelor Ovidiu Rom, beneficiind, de-a lungul timpului, de implicarea a peste 60 de companii şi a sute de voluntari. La cele cinci ediţii ale balului, peste 3.000 de invitaţi au trecut pragul Palatului Parlamentului, celebrităţi locale şi internaţionale din domenii precum cinematografie, muzică, mass-media, arte plastice şi design vestimentar.