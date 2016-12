Adele a înregistrat tema muzicală a noului film ”Bond”

Cântăreaţa britanică Adele a confirmat că a înregistrat cântecul care va reprezenta tema muzicală a celui de-al 23-lea film din seria ”Bond”, postând pe contul ei de Twitter o fotografie cu o foaie de hârtie pe care apare scris cuvântul ”Skyfall”. Acesta este atât titlul piesei, cât şi al ultimului film cu celebrul spion britanic. Fotografia publicată pe contul cântăreţei britanice, care are 9,5 milioane de admiratori pe Twitter, pare să fi fost realizată într-un studio de înregistrări şi arată o singură foaie de hârtie albă pe care apar scrise cuvântul ”Skyfall” şi numele autorilor cântecului, Adele Adkins şi Paul Epworth. Este vorba de acelaşi duet care a compus celebra piesă ”Rolling in the Deep”, interpretată de Adele. Această fotografie a fost preluată şi pe contul oficial de Twitter al noului film din seria ”James Bond”. Şi pe site-ul oficial al agentului 007 a fost confirmată informaţia, adăugându-se că noul cântec va putea fi ascultat vineri, la ora 00.07 (23.07 GMT) pe site-ul oficial al cântăreţei britanice ( www.adele.tv).

”Am fost puţin reticentă la început faţă de ideea de a mă implica în compunerea temei muzicale pentru ”Skyfall”. Dar m-am îndrăgostit de scenariul filmului, iar Paul Epworth a avut câteva idei bune pentru acest cântec, ce a fost înregistrat în legendarele studiouri londoneze de pe Abbey Road, cu o orchestră de 77 de instrumentişti\", a precizat artista, adăugând totodată că înregistrarea acestei piese a fost unul dintre momentele din viaţa ei de care se simte cel mai mândră. Această colaborare reprezintă primul proiect muzical al cântăreţei britanice, după lansarea în ianuarie 2011 a albumului ”21”, care a fost extrem de bine primit atât de criticii de specialitate, cât şi de public.