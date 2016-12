Adele a primit premiul Piesa Anului

Cântăreaţa britanică Adele a primit cea mai înaltă distincţie a industriei muzicale americane, după ce piesa sa ”Rolling in the Deep” a fost desemnată Piesa Anului. Melodia scrisă de Adele alături de producătorul Paul Epworth a fost cea mai ascultată la posturile de radio şi televiziune de peste ocean, în 2011, cu 1,35 de milioane de rulări. Se estimează că, de când a fost lansată, piesa ”Rolling in the Deep” a fost ascultată de două milioane de ori, echivalentul a circa 12 ani de prezenţă în eter! Cântecul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari succese din toate timpurile în SUA, unde a stat şapte săptămâni pe prima poziţie a topului Billboard Hot 100 şi încă nu a părăsit clasamentul nici după 65 de săptămâni. De altfel, albumul ”21” al lui Adele a reuşit vânzări de nouă milioane de copii în SUA, devenind abia al 29-lea material discografic din toate timpurile care a reuşit această performanţă. Adele a mai primit şi alte două premii, pentru piesele sale ”Someone Like You” şi ”Set Fire to the Rain”, pentru cele mai difuzate cântece pop, anul trecut.

Compozitorul britanic Fraser T Smith, care a semnat alături de Adele piesa ”Set Fire to the Rain”, ceea ce i-a adus şi lui un premiu, este în prezent cel mai solicitat muzician din Regatul Unit, lucrând în paralel la noile albume ale lui Katy B şi Lily Allen. Şi alţi artişti britanici au fost premiaţi pentru succesul de care se bucură în SUA, respectiv Tinie Tempah şi trupele Coldplay şi The Script. Tinie Tempah a fost premiat pentru piesa ”Written in the Stars”, care a fost chiar aleasă în ceremonia de deschidere a sezonului de fotbal american. Noul său album va fi lansat în luna februarie, incluzând duete cu Chris Martin şi Kanye West. Circa de 20 de premii au revenit artiştilor britanici, printre care Peter Gabriel, Elton John, Seal şi trupa Snow Patrol, aceasta din urmă ajungând la trei milioane de rulări ale piesei ”Chasing Cars”. Trupa The Police a primit nu mai puţin de cinci premii şi o medalie specială pentru a marca 11 milioane de rulări ale piesei ”Every Breath You Take”, lansată în 1983.