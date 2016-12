Adele, cea mai cea!

Cântăreaţa Adele ocupă prima poziţie atât în topul albumelor pe 2011, cât şi în topul single-urilor pe 2011, graţie materialului discografic ”21” şi piesei ”Rolling in the Deep”, desemnate, miercuri, cel mai bun album al anului, respectiv cel mai bun single al anului, de revista ”Rolling Stone”. Cântăreaţa britanică Adele, care a primit săptămâna trecută şase nominalizări la premiile Grammy 2012, a fost premiată astfel de editorii revistei ”Rolling Stone”, pentru albumul ei ”21”, materialul discografic cu cele mai mari vânzări din secolul XXI în Marea Britanie şi cu cele mai mari vânzări din 2011 în SUA.

Materialul discografic ”Watch the Throne”, lansat de rapperii Jay-Z şi Kanye West, ocupă poziţia a doua în topul albumelor şi este urmat de ”So Beautiful or So What” de Paul Simon. Pe poziţia a patra s-a clasat ”Helplessness Blues” al Fleet Foxes, iar locul cinci a revenit celui de-al optulea album de studio al trupei Radiohead, intitulat ”The King of Limbs”. Piesa ”Rolling in the Deep” a cântăreţei Adele a fost desemnată cel mai bun single al anului 2011. Piesa ”Ni..as in Paris” a rapperilor Jay-Z şi Kanye West s-a clasat pe locul al doilea în topul single-urilor şi a fost urmată de piesa ”Til the World Ends” a cântăreţei americane Britney Spears. Trupa americană Foo Fighters ocupă locul patru, cu piesa ”These Days”, iar piesa ”Rewrite”, lansată în 2011 de Paul Simon, s-a clasat pe locul al cincilea.

Editorii revistei ”Rolling Stone” au decis, totodată, că lungmetrajul ”Drive”, cu Ryan Gosling în rolul principal, este cel mai bun film al anului 2011. Listele complete vor fi disponibile la standuri, dar şi online începând din 9 decembrie.