Adele colaborează cu casa de modă Burberry

Cântăreaţa Adele, care aşteaptă cu nerăbdare să dea naştere primului său copil, este implicată într-un nou proiect, alături de casa de modă Burberry, cu care colaborează pentru crearea unei linii de haine pentru femeile cu forme. Directorul de creaţie al Burberry, Christopher Bailey, este cel care ar fi abordat-o pe Adele. Această colaborare ar putea să dea un impuls companiei Burberry, după ce săptămâna trecută, valoarea de piaţă a casei de modă a scăzut cu 1,3 miliarde de lire sterline. Bailey - creditat cu reinventarea brandului Burberry - i-a scris personal lui Adele, încă de la începutul acestui an, invitând-o să îi viziteze studioul de creaţie, iar de atunci a început colaborarea celor doi. El ar fi afirmat că ar fi încântat ca artista să aibă un rol consultativ şi, împreună cu stilistul ei, Gaelle Paul, să contribuie la crearea unor ţinute din postura sa de ”ambasador al femeilor elegante, cu forme”. Deocamdată, nici cântăreaţa, nici reprezentanţii casei de modă nu au dorit să comenteze colaboarea.

O ÎNVINGĂTOARE Adele a anunţat în iunie că este însărcinată cu primul ei copil. Cântăreaţa în vârstă de 24 de ani şi omul de afaceri Simon Konecki au o relaţie din luna ianuarie. Cei doi şi-ar fi oficializat în secret relaţia, potrivit presei americane, care a scris la sfârşitul lunii august că vedeta a fost văzută purtând o verighetă de aur. Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de critici. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics\' Choice la BRIT Awards. Până în prezent, ea a lansat pe piaţă două albume, ”19” şi ”21”. Adele, a cărei siluetă este departe de a fi una standard în showbiz, are o voce excepţională. Artista nu s-a ferit să vorbească despre suferinţele sale în dragoste, în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in the Deep”. Cântăreaţa a fost nevoită să îşi anuleze turneul nord-american, în toamna anului trecut, după ce a suferit o operaţie la corzile vocale. Ea a revenit pe scenă la Gala Grammy de pe 12 februarie, când a câştigat şase trofee din şase nominalizări şi a susţinut un recital care a fost îndelung ovaţionat. Atunci, presa a remarcat că Adele a reuşit să o eclipseze cu mult pe celebra şi excentrica Lady Gaga. Adele a fost inclusă de revista ”Time” în topul pe 2012 al celor mai influenţi oameni din lume.