Adele, inspirată de alcool

O vorbă veche spune In vino veritas, iar Adele, una dintre cele mai apreciate cântăreţe ale momentului, recunoaşte că majoritatea celor mai bune versuri ale pieselor sale au fost scrise după câteva ore de consumat alcool. “Obişnuiam să mă închid în casă şi să beau, apoi scriam într-un jurnal de beţie”, îşi aminteşte artista, care admite că poate fi cu adevărat sinceră doar atunci când este sub influenţa alcoolului. Adele a debutat în 2008, cu albumul “19” şi a fost distinsă, un an mai târziu, cu două premii Emmy, pentru cel mai bun debut şi cea mai bună prestaţie a unei artiste pop. Cel mai recent disc al ei, intitulat “21”, îmbină diferite genuri muzicale, de la country şi blues la pop alternativ, soul şi R&B. Albumul a intrat direct pe locul întâi în topurile din peste zece ţări ale lumii.