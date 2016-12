Adele îşi continuă dominaţia în lumea muzicii

UN ANUNŢ SURPRIZĂ Cântăreaţa britanică Adele a câştigat cele mai multe trofee, patru, la gala MTV Video Music Awards 2011, desfăşurată duminică seară, în Los Angeles, însă cel mai important premiu, respectiv cel pentru Cel mai bun videoclip al anului, i-a revenit americancei Katy Perry, pentru ”Fireworks”. Adele a fost premiată la categoriile Cea mai bună regie a unui videoclip, Cea mai bună regie artistică a unui videoclip, Cel mai bun montaj şi Cea mai bună imagine. Toate cele patru premii i-au fost acordate datorită videoclipului piesei ”Rolling in the Deep”. În afara celui mai important premiu al serii, Katy Perry a mai câştigat două premii, ambele pentru piesa ”E.T.”. La rândul lor, Lady Gaga şi Britney Spears au fost mari câştigătoare ale serii, fiecare cu câte două premii, pentru videoclipurile pieselor ”Born This Way”, respectiv ”Till the World Ends”, la categoriile Cel mai bun videoclip pop şi cel mai bun videoclip al anului.

Deşi Adele, Lady Gaga, Britney Spears şi Katy Perry au câştigat principalele trofee ale galei, vedeta serii a fost decretată Beyonce, care şi-a anunţat în premieră sarcina. Aceasta a defilat pe covorul roşu purtând o rochie lungă şi a pozat pentru fotografi, dar i-a evitat pe reporteri. Timp de mulţi ani, fanii ei şi mass-media au lansat numeroase speculaţii privind o eventuală sarcină. Beyonce a urcat pe scenă pentru a interpreta piesa ”Love on Top”, spunând publicului să se ridice în picioare: ”Vreau să simţiţi dragostea care creşte în mine”. Beyonce a mai spus publicului că are o surpriză, după care şi-a prins între mâini abdomenul proeminent, evidenţiindu-l de sub rochia largă pe care o purta. În public, soţul său, rapperul Jay-Z, era felicitat de prietenul şi colaboratorul său Kanye West, în timp ce-i făcea cu mâna lui Beyonce. Aceasta s-a impus în cadrul galei la o categorie minoră, Cea mai bună coregrafie, pentru videoclipul piesei ”Run the World (Girls)”, dar prin anunţul său surpriză a devenit eroina serii. Beyonce, în vârstă de 29 de ani, îşi anunţase prietenii apropiaţi şi familia în urmă cu mai bine de o lună de zile, fiind foarte fericită de venirea pe lume a primului său copil.

DOAR SPECTACOL Lady Gaga a deschis gala de la Los Angeles, deghizată în bărbat şi a cântat piesa ”You and I”. Artista americană a fost acompaniată de un grup de dansatori şi de Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen. Cântăreaţa a dansat pe pianul ei şi a aruncat cu spumă de bere în aer, pentru a sărbători evenimentul. Britney Spears a părut surprinsă, spunând că nu se aştepta să câştige şi le-a mulţumit fanilor şi membrilor familiei sale. Totodată, a evitat cu succes manevra excentricei sale colege Lady Gaga de a o săruta. Trupa Foo Fighters s-a impus la categoria Cel mai bun videoclip rock, cu piesa ”Walk”, Nicki Minaj a câştigat la categoria Cel mai bun videoclip rap, cu piesa ”Super Bass”, iar Katy Perry şi Kanye West au câştigat la categoria Cea mai bun duet, graţie piesei lor ”E.T.”. Justin Bieber s-a impus la categoria Cel mai bun videoclip al unui cântăreţ, cu piesa ”U Smile”. Adolescentul canadian a produs, la rândul său, unul dintre cele mai ciudate momente, urcând pe scenă cu animalul său de companie… un pui de piton. Tyler, The Creator a fost desemnat cel mai bun artist debutant, pentru videoclipul piesei ”Yonkers”.

În timpul galei de la Los Angeles au mai urcat pe scenă Jay-Z şi Kanye West, care au interpretat împreună o piesă extrasă de pe albumul lor comun, ”Watch the Throne”. Rapperul Lil Wayne a cântat şi el pe scena Teatrului Nokia din Los Angeles, iar Tony Bennett i-a adus un omagiu cântăreţei britanice Amy Winehouse, decedată în luna iulie, la Londra, la vârsta de 27 de ani. Premiile MTV Video Music sunt decernate în urma voturilor exprimate de public.