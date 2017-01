Adele, marea câștigătoare la Brit Awards 2016

Cum era de așteptat, cântăreaţa britanică Adele a avut, miercuri seară, o revenire triumfală la ceremonia Brit Awards 2016, la care au fost prezente numeroase staruri, ea primind patru trofee, inclusiv cel pentru Albumul anului. La Brit Awards sunt decernate principalele distincţii ale industriei muzicale britanice, gala având loc în fiecare an, începând din 1982. Albumul lui Adele, ”25”, a ratat o nominalizare Grammy, întrucât, din cauza lansării sale din luna noiembrie, nu a mai fost eligibil pentru pentru aceste premii, astfel încât gala Brit Awards i-a oferit acesteia primul premiu major pentru al treilea album de studio, care a devenit cel mai bine vândut disc al anului 2015. ”Să mă întorc după atâta timp şi să fiu atât de călduros primită este minunat. Vă mulţumesc mult”, a declarat Adele, îmbrăcată într-o rochie roşie lungă, în timp ce şi-a luat în primire premiul serii pentru cea mai bună artistă britanică. Albumul său anterior, ”21”, a fost lansat în urmă cu patru ani. Cântăreaţa a primit astfel premiul pentru cea mai bună artistă britanică, pentru cel mai bun single britanic, dar şi premiul BRITs Global Success. Aceasta a fost singurul muzician dintr-o vastă paletă de artişti sau formaţii care au primit mai multe premii la ceremonie. După show-ul oarecum stângaci de la premiile Grammy, de la începutul lunii februarie, Adele a încheiat spectacolul galei Brit Awards cu o interpretare desăvârşită a piesei ”When We Were Young”, una dintre melodiile albumului ”25”, nu înainte de a se schimba într-o rochie sclipitoare cu paiete în formă de stele.

Pe de altă parte, artistul David Bowie, care a decedat luna trecută, a fost omagiat într-un mod emoţionant de cântăreaţa britanică Annie Lennox, care l-a denumit pe Bowie ”un vizionar esenţial, ce va rămâne iubit şi venerat atât timp cât se va învârti Pământul”. Totodată, actorul Gary Oldman, prieten al lui Bowie, a primit în numele regretatului muzician premiul postum BRIT Icon, în timp ce cântăreaţa neo-zeelandeză Lorde a cântat hitul lui Bowie ”Life on Mars”. În cadrul ceremoniei, care are în vedere în special muzica britanică, au fost înmânate şi premii internaţionale lui Justin Bieber, Tame Impala şi Bjork. Rihanna a marcat revenirea sa pe tărâm britanic cu un show provocator, cântând, pe scena galei Brit Awards 2016, ”Work”, noua sa melodie în colaborare cu rapperul canadian Drake, care a avut astfel o apariţie-surpriză la eveniment. Pe scena evenimentului au cântat şi James Bay, care a primit premiul pentru cel mai bun artist britanic, şi Justin Bieber, căruia i-a fost decernat premiul pentru cel mai bun artist internaţional. Totodată, formaţia Coldplay a fost ovaţionată în timpul melodiei ”Hymn for the Weekend”, obţinând premiul pentru cea mai bună trupă britanică. De altfel, Coldplay a devenit cea mai laureată trupă din istoria Brit Awards, obţinând al nouălea trofeu. Coldplay a mai obţinut premiul pentru cea mai bună trupă în 2001, 2003 şi 2012.

Gala Brit Awards a fost criticată pentru lipsa... artiştilor non-albi, similar cu criticile primite de organizatorii premiilor Oscar 2016. Astfel, cântăreaţa de culoare Laura Mvula a declarat că nu va participa la această gală muzicală, din cauza ”problemelor de diversitate”.