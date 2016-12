Adele se scaldă în bani

Cântăreaţa britanică Adele a devenit cea mai bogată artistă sub 30 de ani din Marea Britanie. La 23 de ani, Adele a strâns o avere de 20 de milioane de lire sterline. Numai ultimul său album, intitulat „21”, i-a adus 14 milioane şi continuă să se vândă foarte bine. În aceste condiţii, Adele nu are de ce să se grăbească şi i-a avertizat pe fani că nu va scoate un nou album decât peste doi ani, chiar dacă spre sfârşitul anului a promis o nouă piesă. În ultimul an, averea lui Adele s-a triplat de la şase milioane de lire sterline, întrecându-le pe colegele sale Cheryl Cole, Leona Lewis, Katie Melua şi Joss Stone. La distanţă mare se clasează pe locul doi Cheryl Cole, care împarte această poziţie cu Leona Lewis şi Katie Melua, cu câte 12 milioane de lire sterline, toate în stagnare faţă de 2011. Pe locul cinci se află Joss Stone cu zece milioane de lire sterline, în creştere de la nouă milioane în 2011.

Cei mai bogaţi tineri artişti britanici rămân actorii. Daniel Radcliffe nu poate fi dat jos de pe prima poziţie cu o avere de 54 de milioane de lire sterline, în creştere de la 48 de milioane în 2011, urmat de Robert Pattinson cu 40 de milioane, de asemenea în ascensiune de la 32 de milioane de lire sterline. Pe locul trei se situează Keira Knightley, de 27 de ani, care stagnează cu 30 de milioane, fiind urmată de Kiera Chaplin tot în stagnare cu 28 de milioane şi Emma Watson,de 21 de ani, care şi-a sporit averea cu două milioane de lire sterline la 26 de milioane. Banii strânşi de Keira Knightley, Kiera Chaplin şi Emma Watson se datorează şi unor contracte de modelling, acestea păstrând primele trei locuri şi în topul fotomodelelor. Doar Natalia Vodianova şi Coleen Rooney au reuşit să se menţină în top, ceea ce arată că starea economiei i-a determinat pe promoteri să prefere mai degrabă actriţe decât fotomodele, profitând de popularitatea şi notorietatea acestora. Natalia Vodianova şi Coleen Rooney însă nu se pot plânge, având averi de 16, respectiv 13 milioane de lire sterline.