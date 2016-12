Adele se vinde bine în continuare

Peste tot în lume, vânzările de albume muzicale sunt în scădere, însă Adele este singura care se menţine în vogă. Pentru prima dată de când Nielsen SoundScan a început să monitorizeze vânzările mondiale de albume şi discuri, în 1991, a consemnat menţinerea pe primul loc a albumului ”21” al lui Adele, cu 4,41 milioane de exemplare vândute în 2012, după ce în 2011 s-au vândut 5,82 de milioane de albume. Albumul ”21” a debutat direct pe locul întâi în topul Billboard 200, pe data de 21 martie 2011. Cu siguranţă, 21 i-a purtat noroc…

Pe locul doi în topul vânzărilor din 2012 s-a clasat albumul lui Taylor Swift intitulat ”Red”, cu 3,11 milioane de exemplare. Marea surpriză, anul trecut, a venit din partea trupei britanice One Direction, al cărei album de debut, ”Up All Night”, s-a vândut în 1,62 milioane de exemplare. Succesul nebun de care s-au bucurat adolescenţii britanici i-a determinat pe producători să mai lanseze un album, ”Take Me Home”, care a ajuns pe locul cinci în topul vânzărilor, cu 1,34 milioane de copii. Şi aceasta este o premieră consemnată de SoundScan. Locul patru îl ocupă trupa Mumford & Sons, cu albumul ”Babel”, cu 1,46 milioane de exemplare, fiind cel mai bun rezultat scos de o trupă rock, anul trecut. În 2011, Mumford & Sons ocupa locul şase, cu albumul ”Sigh No More”, cu 1,42 milioane de exemplare vândute, fiind şi atunci singura trupă rock care ajungea în top 10.

BOOM DIGITAL Pentru prima dată din 2008, niciun album cu cântece de Crăciun nu a mai reuşit vânzări spectaculoase. În 2012, doar albumul lui Rod Stewart, ”Merry Christmas, Baby”, a ajuns pe locul 12, cu 858.000 de copii vândute. Comparativ, în 2011, două albume de Crăciun ajungeau în top 10: Michael Buble cu ”Christmas” pe locul doi, cu 2,45 milioane de exemplare şi Justin Bieber cu ”Under the Mistletoe” pe opt, cu 1,25 milioane. În schimb, Justin Bieber s-a menţinut în 2012, pentru al treilea an consecutiv, în topul 10 al vânzărilor. Albumul său ”Believe” s-a clasat pe locul şase, cu 1,34 milioane de exemplare vândute. S-a menţinut un adevărat boom al albumelor scoase pe vinil, pentru al cincilea an consecutiv. În 2012 s-au vândut 4,55 milioane de exemplare, cu o creştere de 18% faţă de 2011. Cel mai bine vândut LP este ”Blunderbuss” al lui Jack White, cu 34.000 de copii.

Dominaţia descărcării digitale este de netăgăduit în 2012, când s-au vândut 1.336 miliarde de piese, cu o creştere de 5% faţă de 2011, cu 1.271 miliarde de descărcări plătite. Cea mai bine vândută piesă digitală este ”Somebody That I Used to Know” a lui Gotye featuring Kimbra, cu 6,80 milioane de descărcări, urmată de ”Call Me Maybe”, hitul cântăreţei şi compozitoarei canadiene Carly Rae Jepsen, cu 6,47 milioane de descărcări şi ”We Are Young”, piesa trupei Fun. featuring Janelle Monaem, cu 5,95 milioane de descărcări. Marele succes pe YouTube al anului 2011, piesa ”Gangnam Style” a lui PSY, s-a clasat pe locul nouă, cu 3,59 milioane de descărcări legale. În total, 108 piese au înregistrat peste un milion de descărcări, faţă de 112 piese în 2011 şi 41 de piese au ajuns la două milioane de descărcări, faţă de 38 în 2011.