Adele va cânta în gala Grammy

Cea mai populară cântăreaţă a momentului, britanica Adele va reveni pe scenă la gala premiilor Grammy 2012, mini-recitalul programat în cadrul acestui eveniment urmând să fie prima ei apariţie live după operaţia la coardele vocale din luna noiembrie a anului trecut. Artista, în vârstă de 23 de ani, se declară mândră şi onorată că va cânta la show-ul programat pentru data de 12 februarie în Los Angeles. Adele este nominalizată la şase categorii ale premiilor Grammy 2012, inclusiv la categoria Albumul anului, pentru „Rolling In The Deep”. Cântăreaţa a fost operată pentru un polip benign la nivelul coardelor vocale. Înaintea intervenţiei chirurgicale, Adele spunea că nu are altă variantă în afara unei recuperări adecvate, ce presupune şi repaus vocal. În caz contrar, exista chiar riscul de a-şi pierde vocea.