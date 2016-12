Adelina Pestriţu este predestinată unui indian

În timp ce unele vedete masculine din showbiz-ul românesc visează „Cai verzi pe pereţi”, altele, feminine, visează, la propriu, „piei roşii”. Vedeta TV Adelina Pestriţu, „eterna dragoste” a solistului constănţean Liviu Vârciu, nu mai ţine cont de tradiţiile de Bobotează, după o experienţă, spune ea, traumatizantă. Una dintre cele mai cunoscute tradiţii de Bobotează presupune ca fetele nemăritate să îşi pună busuioc sub pernă şi dacă vor visa un bărbat, acela va fi alesul lor, însă Adelina nici nu mai vrea să audă de acest obicei. „Acum vreo doi ani, o prietenă mi-a spus că dacă îmi pun busuioc sub pernă, îmi voi visa alesul. Ce-i drept, am încercat, dar atunci am visat un indian cu pene pe cap. M-am speriat atât de tare, încât am zis că dacă un indian este cel care mi-e sortit, mai bine să nu mai ştiu nimic”, a declarat frumoasa brunetă.