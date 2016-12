Adelina Pestriţu, trei petreceri aniversare

Vedeta TV şi fotomodelul Adelina Ioana Pestriţu, a împlinit, sâmbătă, 26 de ani. Cu această ocazie, chefurile s-au ţinut lanţ, în weekend, pentru frumoasa brunetă, care a avut invitate numeroase personaje din lumea mondenă „de Buftea”. Ea a organizat, astfel, trei petreceri: una - joi, a doua - vineri şi cea de-a treia - sâmbătă seară.

„Am făcut trei petreceri la care au venit vreo 150 de invitaţi. Am prea mulţi prieteni şi nu îi puteam chema doar la un party. Am petrecut cu ei până la 7 dimineaţa. Am primit o grămadă de cadouri. Uneori, se mai întâmplă să nu-ţi placă toate cadourile, dar nu aşa s-a întâmplat şi anul acesta. Am primit multe parfumuri, hăinuţe, bijuterii, cărţi, cosmetice, dar şi şampanii\", a declarat Adelina. Aceasta a adăugat: „Cel mai... viu cadou este un Yorkshire Terrier şi căţelul meu Noby nu este foarte încântat, deoarece este gelos pe noul venit”.

Constănţeanul Liviu Vârciu, fosta „mare dragoste” a Adelinei, a lipsit de la cele trei evenimente.

(C. S.)