Adelina Pestriţu vrea să devină... actriţă

Pentru că în România nu contează ce cunoşti, ci pe cine cunoşti, Adelina Pestriţu, o tânără devenită „cunoscută” doar pentru divorţul de Liviu Vârciu, anunţă cu entuziasm că debutează în... actorie. Aceasta va avea un rol episodic într-o telenovelă intitulată „Iubire şi onoare\". Pe platourile din Buftea, Adelina Pestriţu a filmat primele ei secvenţe alături de o actriţă „adevărată”, Adela Popescu. „A fost foarte frumos, mai ales că a fost debutul meu în actorie, am avut marea onoare să joc alături de actori foarte mari\", s-a lăudat figuranta. „M-au sunat şi m-au întrebat dacă aş vrea să joc un rol în telenovelă. Am spus „Da” imediat. Deşi aveam un program destul de încărcat, am anulat restul angajamentelor pentru a putea filma. Îmi doream foarte mult să joc un rol în această producţie pe care o urmăresc. Mi-a plăcut foarte mult de Adela Popescu, din faţa televizorului o vezi în rolul pe care-l intepretează, în realitate este foarte dulce, prietenoasă şi am fost plăcut impresionată\", a povestit fosta soţie a lui Vârciu.

Referitor la personajul pe care-l va interpreta, Adelina a „explicat”: „Andreea este o fată foarte frumoasă, prietena lui Carmen. Misiunea ei nu e una uşoară, iar secvenţele pe care le-am jucat au fost dificile. Echipa din Buftea m-a făcut, însă, să mă simt ca acasă, parcă lucrăm împreună de o viaţă\". Adelina Pestriţu mărturiseşte că îi plac telenovelele cu ţigani şi visează chiar scene la Hollywood: „Carmen Tănase şi Gheorghe Visu sunt preferaţii mei, sunt un mare fan al lui State şi al Flăcăricăi, nu le ratez aventurile din „Moştenirea”. Iar de peste hotare, mi-aş dori să joc o scenă alături de Brad Pitt\".