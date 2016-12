Adelina Pestriţu vrea să facă actorie

Modelul şi prezentatoarea TV Adelina Pestriţu este decisă să se înscrie la cursurile unei facultăţi de actorie, pentru a se specializa în acest domeniu. Ea spune că s-ar vedea jucând într-un serial precum „Suleyman Magnificul”.

„Mi-ar plăcea la nebunie să joc în filme. Actoria e pasiunea mea ascunsă. În planurile mele intră şi o facultate de actorie. Eu am mai jucat şi într-o telenovelă şi pentru asta am urmat câteva cursuri şi am luat lecţii de dicţie. Televiziunea este marea mea dragoste, dar le-aş face în paralel pe ambele. Postul TV la care lucrez e pe primul loc în inima mea şi ar fi frumos să se facă aici şi o telenovelă, poate una gen „Suleyman Magnificul”, în care să joc şi eu”, a declarat Adelina Pestriţu.