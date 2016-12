Adenor Leonardo Bacchi este noul selecţioner al Braziliei

Federaţia Braziliană de Fotbal (CBF), care marți l-a demis pe selecţionerul Carlos Dunga, după eşecul de la ediţia centenară a Copa America, l-a numit drept succesor pe Adenor Leonardo Bacchi, zis Tite, tehnician care a pregătit până acum formaţia de club Corinthians Sao Paulo. Naţionala Braziliei nu a mai fost eliminată de la Copa America încă din faza grupelor de la turneul din 1987!

Desemnarea lui Tite drept succesor al lui Dunga nu a fost pe placul conducerii clubului din Sao Paulo, iar preşedintele Roberto de Andrade a fost deranjat că federaţia din Brazilia nu l-a anunţat că îl doreşte pe tehnician pentru postul de selecţioner. „Tite nu va mai lucra cu noi pentru că a acceptat oferta federaţiei braziliene. De asemenea, fiul său, Matheus, şi managerul Edu Gaspar vor pleca împreună cu el de la Corinthians. Am fost prima persoană căreia Tite i-a comunicat decizia luată. Nu mă aşteptam să accepte postul de selecţioner. Am fost surprins de acest lucru. Totuși, sunt furios pe CBF, pentru că nu a vorbit cu noi nici măcar o dată. Nu s-ar fi schimbat nimic dacă ne-ar fi sunat și ne-ar fi cerut permisiunea să vorbească cu antrenorul. Bineînțeles am fi acceptat. Tite merită echipa națională pentru munca lui și pentru felul de om care este. Echipa națională nu-l merită pe Tite. CBF nu merită o persoană ca Tite. Nu sunt obișnuiți să se poarte cu cei care au un cod etic”, a declarat într-o conferinţă de presă preşedintele lui Corinthians, Roberto de Andrade. CBF a replicat că a încercat să-l sune miercuri dimineață pe Andrade, după ce discutase deja cu Tite, dar nu a reușit să-l contacteze pe telefon sau prin SMS.

Principalul obiectiv pentru Adenor Leonardo Bacchi „Tite” este calificarea naţionalei Braziliei la Campionatul Mondial din 2018, care va fi găzduit de Rusia. Brazilia ocupă locul 6 în calificările din zona Americii de Sud, cu două victorii obţinute în primele şase meciuri. Doar primele patru formaţii obţin calificarea la Cupa Mondială, iar locul 5 va juca meci de baraj.

Tite, 55 de ani, este văzut drept unul dintre cei mai de succes manageri din istoria lui Corinthians, cu două titluri de campion al Braziliei, cucerite în 2011 şi 2015, şi Cupa Libertadores în 2012. În acelaşi timp, Federaţia Braziliană de Fotbal a luat decizia numirii lui Rogerio Micale pentru postul de antrenor al echipei naționale care va participa la Jocurile Olimpice din vara acestui an, de la Rio de Janeiro.

