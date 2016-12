Aderarea la Schengen, privită cu prudenţă

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, spune, într-un interviu, că speră ca România să obţină un consens la Consiliul JAI din 22 septembrie, pentru aderarea „în doi paşi” la Spaţiul Schengen. Şeful diplomaţiei române se declară „prudent” în clipa de faţă. Teodor Baconschi spune că nu vrea să fie „euforic” în privinţa aderării României la Spaţiul Schengen. „Cu toată buna credinţă şi responsabilitatea, am lucrat cu partenerii sceptici apropo de extinderea Schengen, zi de zi, atât la nivel bilateral, cât şi la Bruxelles, pentru a contura acest scenariu al accesului în doi paşi”, declară Teodor Baconschi. Întrebat cum comentează afirmaţiile ministrului francez de Interne, Claude Gueant, care spunea recent că infracţionalitatea românească din Franţa este îngrijorătoare, Teodor Baconschi a răspuns: „Gueant are dreptate, există o infracţionalitate cu matrice românească în Franţa, dar cooperarea poliţienească este excelentă. Chiar Gueant a elogiat eficienţa ei. Sunt 18 poliţişti români care lucrează cu colegii francezi pentru dezmembrarea unor reţele infracţionale. Am făcut deci toate eforturile pentru ca fenomenul să fie restrâns”.