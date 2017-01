Aderarea României, considerată benefică doar de jumătate din cetăţenii marilor state UE

Un sondaj realizat de “Financial Times“ şi institutul britanic Harris Interactive, în perioada 10-22 ianuarie, scoate în evidenţă faptul că aderarea României şi Bulgariei la UE este considerată benefică de aproape jumătate (45%) din populaţia adultă din Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Spania, întrucît migraţia a condus la scăderea salariilor. În Germania, proporţia cetăţenilor nemulţumiţi de intrarea celor două state în UE este chiar de 60%. În opinia redactorilor de la Financial Times, "intrarea României şi Bulgariei în acest an în UE nu a găsit prea mult sprijin". Sondajul arată că există un scepticism şi în legătură cu efectele globalizării. O majoritate clară a adulţilor europeni crede că afluxul de muncitori imigranţi a avut ca efect reducerea salariilor. Părerea este împărtăşită în special în Germania, unde 69% dintre adulţi cred că salariile au scăzut ca rezultat al afluxului de imigranţi, iar 33% consideră că reducerea salariilor este substanţială. Familiile cu venituri mici se simt cel mai mult afectate de acest aspect. Aproape o pătrime dintre adulţii care lucrează cu normă întreagă sau part-time sînt îngrijoraţi că şi-ar putea pierde slujbele în acest an. Temerea este cea mai pregnantă în rîndul italienilor şi al spaniolilor. Pe de altă parte, studiul relevă faptul că o majoritate covîrşitoare a cetăţenilor din cele mai mari state din zona euro cred că moneda unică a avut un efect negativ asupra economiilor naţionale, ceea ce scoate în evidenţă scepticismul existent încă în privinţa uniunii monetare, după opt ani de la înfiinţare.