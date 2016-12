Aderarea României la Schengen, posibilă în luna octombrie

CALENDAR PRECIS Neclintirea Olandei în privinţa aderării României şi Bulgariei la Schengen a generat, aşa cum era de aşteptat, o serie de replici acide atât din partea oficialităţilor celor două state, dar şi a altor membri UE, care se tem de un blocaj inutil în buna funcţionare a grupului. O mare reuşită a Consiliului European de Primăvară a fost obţinerea unui calendar clar pentru evaluarea celor două ţări şi o dată la care decizia aderării să fie luată. UE a amânat până în luna septembrie luarea unei decizii, dar până în luna octombrie, problema trebuie tranşată.

Blocarea aderării la Spaţiul Schengen nu a mai fost disociată de atitudinea anti-imigraţie a Partidului Libertăţii (PVV), de extremă-drepta, formaţiune politică ce sprijină Guvernul condus de Mark Rutte şi fără de care echilibrul politic fragil din Olanda nu ar mai fi posibil. Tăcerea premierului olandez atât faţă de site-ul anti-imigraţie, cât şi faţă de blocarea aderării României şi Bulgariei la Schengen este pusă pe seama încercării acestuia de a menţine guvernanţa ţării în momente grele, în care economia olandeză va intra în recesiune. Olanda, ca şi ţara vecină Belgia, s-a confruntat cu o lungă perioadă de blocaj politic, în care nu a fost posibilă formarea Guvernului, ceea ce a condus la întârzierea unor reforme economice şi administrative.

ZI FĂRĂ IMIGRANŢI Atât România, cât şi Bulgaria au cerut preşedintelui Parlamentului European, Martin Schulz, ca Legislativul să adopte, în reuniunea din 13 martie, o rezoluţie extrem de severă împotriva site-ului anti-imigraţie lansat recent de PVV. Martin Schulz a avut, de altfel, o poziţie fermă împotriva site-ului. La rândul său, premierul bulgar, Boiko Borisov, a declarat că un singur partid politic, PVV, este responsabil pentru amânarea aderării Bulgariei la Schengen. La nivel oficial, Bulgaria nu intenţionează să intre într-o confruntare politică cu Olanda, însă spiritele s-au încins! ONG-ul bulgar Priroda za horata, în traducere Natura pentru oameni, îi îndeamnă pe cetăţenii români şi bulgari să boicoteze mărfurile olandeze, până când oficialii de la Haga vor permite aderarea celor două ţări la Schengen. Şi premierul polonez, Donald Tusk, a fost critic la adresa Olandei, pe care a acuzat-o că are o problemă prin comportamentul faţă de imigrare. “Olanda îşi arată o latură din ce în ce mai non-europeană”, a declarat Donald Tusk. “Nu este o problemă a polonezilor din Olanda: Olanda este cea care are o problemă, pentru că este singura ţară din UE care are un comportament controversat cu privire la imigranţi şi la extinderea Spaţiului Schengen”, a adăugat premierul. “Guvernul şi Parlamentul olandez consideră că prezenţa muncitorilor polonezi este un câştig pentru societate. Cel puţin 95% dintre polonezii din Olanda au un comportament bun, sunt oameni buni, dar trebuie să fim atenţi şi la fenomenul negativ printre imigranţi”, a explicat ministrul olandez al Imigraţiei, în timpul vizitei la Varşovia.