Aderarea României la UE va ieftini pachetele pentru turismul intern

Odată cu aderarea ţării noastre la UE, concurenţa creată îi va obliga pe operatorii din turism să ieftinească pachetele pentru destinaţiile interne. În aceste condiţii, potrivit reprezentanţilor Patronatului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), anul acesta, turistul român nu va mai cumpăra o vacanţă în ţară la un preţ care, de multe ori, îl depăşeşte pe cel al unui sejur în străinătate. "În România este considerat normal ca preţurile să fie păstrate la un nivel ridicat, pentru că există cerere mare, mai ales de sărbători. Cu toate acestea, după aderare, preţurile pentru vacanţele în ţară vor începe să scadă", a declarat purtătorul de cuvînt al ANAT, Traian Bădulescu. El a adăugat că avîntul concurenţei din turism va fi alimentat de intrarea pe piaţa internă a mai multor agenţii de turism din afară. În plus, reprezentantul ANAT anticipează faptul că, după aderare, se vor construi zeci de hoteluri în ţară. În opinia sa, toate acestea vor duce la ieftinirea substanţială a pachetelor de turism intern, care, astfel, vor deveni mult mai accesibile pentru români. O scădere a tarifelor la turismul intern este o măsură care se impune ţinînd cont de faptul că, în 2006, numărul cererilor pentru destinaţiile externe a crescut cu 30% faţă de 2005.

Totodată, specialiştii afirmă că ieftinirea destinaţiilor interne va conduce la sporirea nunărului românilor care să îşi permită să aibă cel puţin o vacanţă pe an. Potrivit unui studiu al companiei de cercetare de piaţă IMRCG (International Marketing Research & Communication Group), în proporţie impresionantă, de 37,8%, românii din clasa medie nu aveau în 2004 nici măcar o vacanţă pe an. Cu toate că, în 2005, numărul procentual al românilor care au mers într-o vacanţă pe an a crescut cu aproape 20%, nu ne putem compara cu statele europene. O altă diferenţă între noi şi partenerii noştri de Uniune este faptul că cetăţenii europeni preferă să îşi petreacă vacanţele în ţara lor. Potrivit unui raport Eurostat (Oficiul de Statistică al UE), grecii sînt cei care aleg în cea mai mare măsură (90%) să îşi petreacă vacanţele în ţara lor. Urmează, la mică distanţă, spaniolii (88%), francezii (83%) şi polonezii (82%). Pe de altă parte, studiul IMRCG arată că, în 2004, vacanţele pe litoralul Mării Negre erau favoritele românilor, această destinaţie deţinînd o pondere de 25,5% în preferinţele de vacanţă ale românilor. Anul 2005 şi 2006 au adus schimbări importante în ceea ce priveşte acest aspect. În 2005, comparativ cu 2004, a crescut la 18% ponderea celor care au preferat muntele în defavoarea litoralului, numărul acestora crescînd şi mai mult sezonul trecut, cînd s-a majorat, deopotrivă, şi numărul celor care au plecat în vacanţă peste graniţă.