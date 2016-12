EximBank și Adesgo, cel mai mare producător de dresuri de damă din România, au încheiat un acord financiar în valoare de șase milioane euro, pentru finanțarea activității societății și continuarea investițiilor în reamenajarea unor spații de producție. Adesgo are o capacitate de producție de peste un million de perechi pe lună și o gamă de peste 600.000 de articole de lenjerie. Produsele companiei sunt comercializate sub brandul Diamond by Adesgo.