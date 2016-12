Deşi scenele sunt filmate mai demult şi au fost difuzate în repetate rânduri pe diferite posturi de televiziune, când am revăzut recent imaginile de la Fieni, din Oltenia, care îi înfăţişau pe acei români amărâţi, indiferent de culoarea pielii, căutând pe un câmp plin de gunoaie mărfuri expirate, m-am cutremurat! În ce hal a fost adus poporul ăsta, după douăzeci de ani de la Revoluţie?

Adevărata faţă a României de astăzi nu este ilustrată de diplomaţii noştri, de miniştrii sau de europarlamentarii autohtoni, nici de secvenţele paradisiace din reclama turistică \"the land of choice\". Această faţă oribilă rămâne ascunsă de ochii occidentalilor şi doar noi, cei de acasă, avem \"privilegiul\" să o cunoaştem, uneori chiar pe pielea noastră. După ce am văzut, de pildă, imaginile filmate cu camera ascunsă în care primarul PD-L din Odobeşti îşi bătea un subaltern, mi-am dat seama, fără nicio exagerare, că Traian Băsescu, dacă n-ar fi fost preşedinte, ci s-ar fi aflat în pielea acelui ales local, ar fi reacţionat la fel... \"Tel maitre, tel valet!\" \"Aşa stăpân, aşa servitor!\" - ar suna în limba română traducerea proverbului francez. Aceeaşi repulsie mi-au stârnit-o secvenţele de la adăpostul de câini din Prahova. Noroc că mirosurile pestilenţiale nu puteau trece dincolo de ecranul televizorului, ca să-mi invadeze sufrageria! Sau tragedia născută din iresponsabilitate, în urma căreia un tată şi-a pierdut viaţa, încercând să-şi salveze fiul, după ce a nimerit cu bicicleta pe care mergeau amândoi într-o groapă, pe o şosea \"paşnică\" şi banală... Nu ştiu dacă aţi remarcat un slogan grevist pe care îl agita un cadru didactic din Buzău. \"Nu fura! Guvernanţii nu acceptă concurenţa...\" Aceasta este adevărata faţă a României de azi, cea ascunsă străinilor.