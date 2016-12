Adeziune amânată

Liderul senatorilor independenţi, Liviu Câmpanu, a declarat, ieri, că nu a aderat la Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), dorind să-şi atenţioneze colegii că există riscul să pornească pe un drum greşit şi să facă o formaţiune politică în interesul politicienilor, nu în interesul cetăţenilor României. „Cred în acest proiect politic de înfiinţare a unei noi formaţiuni politice pe scena românească, însă am anumite îndoieli cu privire la modul în care a demarat. Până în momentul de faţă, nu am adeziune la acest partid politic. Am strâns semnături din judeţul Botoşani pentru înfiinţarea noii formaţiuni politice”, a declarat Liviu Câmpanu, nedorind să menţioneze motivele pentru care nu este membru fondator. El a adăugat că, „sincer”, îşi doreşte ca UNPR să fie înregistrată la Tribunal. În 2008, Liviu Câmpanu a fost ales senator într-un colegiu din Botoşani, din partea PNL.