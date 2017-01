ADHD, o boală genetică

Un studiu recent a identificat, pentru prima oară, modificări de natură genetică la copiii diagnosticaţi cu sindromul ADHD (tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie), ceea ce înseamnă că părinţii unor astfel de copii nu mai pot fi ei înşişi învinovăţiţi pentru educaţia pe care au dat-o copiilor, scrie ziarul britanic The Guardian. Marcării ADN specifici, descoperiţi de cercetători, se situează în aceeaşi arie cerebrală ca şi variantele genetice asociate cu autismul şi schizofrenia. Acest lucru înseamnă, potrivit autorilor articolului, publicat în revista Lancet, că ADHD poate fi mai degrabă clasificat drept tulburare de dezvoltare neurologică decât problemă de comportament. „De prea multe ori, oamenii pun ADHD pe seama unei proaste educaţii sau a unei diete slabe. Ca şi clinician, pentru mine a fost clar faptul că nu acesta este motivul. Acum putem spune cu siguranţă că ADHD este o boală genetică, creierele copiilor care suferă de această tulburare dezvoltându-se diferit de cele ale altor copii”, declara unul din autorii studiului, profesorul Anita Thapar, de la MRC Centre in Neuropsychiatric Genetics and Genomics, de pe lângă universitatea din Cardiff. Unul din 50 de copii suferă de ADHD iar în ciuda faptului că se credea că ei urmează să treacă de această fază, mulţi dintre ei continuă să aibă probleme şi în timpul vieţii de adult. Descoperirile făcute nu vor fi folosite în diagnosticarea ADHD însă vor avea ca rezultat noi tratamente.